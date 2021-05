Habib odbio ponudu od 100 milijuna dolara za borbu s Mayweatherom

"Habibu su ponudili 100 molijuna dolara nakon što je otišao iz UFC-a. Pitajte Floyda, bilo koga, no Habib je bio odriješit: "Ne, otišao sam. Rekao sam mami da sam završio svoju karijeru i ja se držim svoje riječi. Ako mi mama kaže da se ponovno borim, možda to i naapravim, no zasad mi nije to govorila".



U islamskoj kulturi jako uvažavamo svoje majke, ne možemo ići u raj bez dopuštenja svojih majki", - objašnjava Abdel-Aziz za Sportskeed, a prenosi sportmail.ru