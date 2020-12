Oliveira: "Nurmagomedov se na očevom grobu zakleo da se neće više boriti"

Russia Beyond Hrvatska

Oliveirine riječi navodi Middleeasy: "Čovjek je rekao da će završiti karijeru. Čuo sam da se on zakleo na očevom grobu da se više neće boriti", rekao je Brazilac i naglasio da ne vjeruje u Habibov povratak u oktogon. Ako bi on obnovio karijeru, pogazio bi vlastitu riječ i prevario vlastitog oca. To bi bio kraj", zaključio je Oliveira.

Podsjećamo da je američki trener Javier Mendez 26. studenog nagovijestio povratak Habiba Nurmagomedova u oktogon. On je podsjetio na to da 32-godišnji ruski borac još uvijek radi doping testove.

Nurmagomedov je priopćio da završava karijeru u MMA-u nakon svoje pobjede nad Amerikancem Justinom Gaethjeom na UFC turinru 24. listopada. Habib je tada treći put odbranio titulu prvaka u lakoj kategoriji. Bila je to njegova 29. pobjeda u karijeri. Odluku da se povuče iz sporta objasnio je željom da više vremena provodi s majkom, koja ne želi da se on bori bez očevog nadzora.

Habibov otac, 57-godišnji Abdulmanap Nurmagomedov, umro je 3. srpnja uslijed komplikacija izazvanih koronavirusom.