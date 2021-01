Conor McGregor: "Habib je pobjegao iz kaveza. Ja sam i dalje prvak lake kategorije"

Kako prenose ruski mediji, s Ircem je za ESPN razgovarao Ariel Helwani.

"Znam da je Habiba strah boriti se protiv mene i ne krivim ga. Ja sam se tog dana borio protiv njegove najbolje verzije, a on protiv najlošije verzije mene. On to zna, ja to znam i njegov tim to zna. Imam odgovor kako uništiti tog čovjeka", rekao je McGregor.

"Po mom mišljenju, on nije pravi borac", dodao je Irac. "Kako je mogao otići? Uoči tolikih mogućih dobrih borbi. Sjetite se Diaza, Fergusona, Oliveire, revanša protiv mene - toliko velikih borbi. Kako je mogao napustiti sport u toj fazi karijere? Ne razumijem to. Ali svatko ima svoj put. Ja mislim da je jednostavno smiješno otići u naponu snage. Njegova je odluka jednostavno apsurdna."

"Ja sam i dalje prvak. Pojas onog puta uopće nije dodijeljen. Habib je pobjegao iz kaveza i ostavio me da se borim protiv članova njegove obitelji. Tako da se i dalje osjećam kao prvak, a to ću i dokazati", rekao je McGregor.

"Ako Habib odluči ostati u mirovini, želim mu sve najbolje", zaključio je irski borac.