5 smrtonosnih životinja Rusije: Kako preživjeti susret s njima?

1. Smeđi medvjed

Smeđi medvjedi u Rusiji imaju ogromno prirodno stanište. Mogu se naći u svim šumskim zonama, uključujući one koje se nalaze u planinskim područjima, poput Kavkaza na jugu Rusije. Preferiraju guste šume, klone se otvorenih prostora i drže blizu rijeka.

Smeđi su medvjedi između 2000. i 2015. u Rusiji ljude napali 111 puta. Obično to rade u samoobrani, s obzirom na to da ne love ljude te ih nastoje izbjegavati. Najagresivniji su medvjedi s mladuncima, insomničari ili ranjeni medvjedi. Najbolji način da se spasite od medvjeda je da ga ne sretnete. Pjevanje, glasno razgovaranje i druga buka, posebno u grupi ljudi, pomažu da se ove životinje drže podalje. Ako naiđete na medvjeda, morate se zaustaviti i utišati se. Ako se ne miče, možete pokušati otići u stranu. Ako se počne približavati, morate se ponovno zaustaviti. Dobra je ideja obratiti se medvjedu tihim i mirnim glasom. Ne smijete vrištati, bježati ili bacati stvari na medvjeda, jer će postati agresivan. Najvjerojatnije će vas ostaviti na miru, no ako izgleda kao da će napasti, pretvarajte se da ste mrtvi - lezite na zemlju licem prema dolje i na taj mu način pokažite da niste prijetnja.

2. Psi lutalice

Psi lutalice se mogu pronaći bilo gdje u Rusiji u blizini naselja, jer ovise o ljudskom smeću kojim se hrane. Vlasti diljem zemlje neprestano pokušavaju riješiti tu situaciju, no njihovi napori nisu dovoljni.

Među psima postoji hijerarhija, oni čuvaju i brane svoje teritorije, tako da znaju napadati ljude ako uđu u "njihovu" zonu. Prema službenim statistikama, psi lutalice su između 2000. i 2010. ubili 391 osobu. Obično psi ne napadaju odmah; u početku pokazuju zube i reže, pa možete pokušati polako napustiti sporno mjesto. Najbolje je priključiti se grupi ljudi. Ako to niste u mogućnosti učiniti, nipošto nemojte bježati, vrištati ili mahati stvarima koje imate u ruci - na taj ćete način isprovocirati psa da napadne. Pas obično napada s leđa pa biste cijelo vrijeme trebali biti licem okrenuti prema njemu. Najbolje je pronaći drvo ili ogradu koja će vam zaštititi leđa. Ako možete, dobro bi bilo popeti se na tu prepreku. Za obranu od ugriza možete koristiti kišobran ili torbu. Ako ne možete izbjeći borbu, najbolje je da psa udarite po nosu ili plastičnom bocom da bi izgubio orijentaciju. Nakon toga biste trebali pozvati pomoć. Pas (ili psi) će pobjeći pred grupom ljudi.

3. Los

Možda vas je los na ovom popisu začudio, jer se ne radi o grabežljivcu, no on je po prirodi vrlo plašljiv i napada svakoga tko mu se čini opasnim. Losovi su sada zaštićena životinjska vrsta. U prošlosti su naseljavali šume diljem Rusije, no njihova je populacija u Sibiru uništena početkom 20. stoljeća, pa sada žive samo u europskom dijelu zemlje (zapadno od Urala). Losovi se često pojavljuju u gradovima, pa čak i u Moskvi, gdje često dolaze iz nacionalnog parka "Losinij Ostrov".

Losovi napadaju ljude samo u samoobrani, no vrlo ih je lako uplašiti: čak i neoprezno mahanje rukom mogu protumačiti kao znak opasnosti. Ne ustručavaju se napasti grabežljivce, jer je veličina losa prednost. Udarac losa može biti koban. Dakle, smirenost je ključna za izbjegavanje nevolja. Ako naiđete na losa, nemojte mu prilaziti niti ga pokušati hraniti ili fotografirati; morate povećati udaljenost polaganim kretanjem unatrag, tako da shvati da ste prijateljski nastrojeni. Ako vidite mladunče losa, napustite to mjesto: ako se pojavi njegova majka, jamačno će biti agresivna.

4. Karakurt

Karakurt je vrsta crne udovice. U Rusiji naseljava Kavkaz na jugu zemlje, Astrahansku oblast (1200 km jugoistočno od Moskve), Rostovsku oblast (950 km južno od Moskve) i Volgogradsku oblast (900 km jugoistočno od Moskve). Ljeti mogu slučajno zavšiti na sjeveru ili migrirati tamo: na primjer, 2019. godine su primijećeni čak i na području Moskve.

Ovi pauci koriste svoj otrov za obranu i grizu ljude ako ih slučajno dodirnu ili povrijede. Srećom, često ih je lako prepoznati - imaju velika crna okrugla tijela s jarkim crvenim mrljama, no ponekad znaju biti i potpuno crni. Opasnost možete izbjeći tako da budete oprezni, no također je važno da ne hodate bosonogi u regijama gdje žive. Snaga njihovog otrova je individualna za svakog pauka i ovisi o mjestu ugriza - ruke i noge se smatraju najmanje opasnima. Najbolja prva pomoć su imobilizacija ugrizenog područja i zadržavanje ozlijeđene osobe u stanju mirovanja. Otrov uzrokuje niz zdravstvenih problema, od slabosti i mučnine do mentalnih problema. Oporavak obično traje oko tri tjedna, no 10-15% ljudi umire od ugriza karakuta.

5. Riđovka

U Rusiji postoji čitav niz vrsta riđovki, a raširene su praktički po cijeloj zemlji - u šumama, na vrištinama i u polupustinjama. Međutim, najčešće se mogu naći u blizini rijeke ili srušenog stabla.

Obične riđovke zapravo nisu smrtonosne za zdrave ljude, no njihov ugriz može biti vrlo štetan za djecu, starije ljudi i osobe s alergijama. Ugriz u vrat povećava opasnost, iako nije pretjerano vjerojatan. Vrste koje nastanjuju vrištine obično imaju škodljiviji otrov. Riđovke mogu ugristi ljude u samoobrani i obično se pokušavaju sakriti. Često napadaju nakon naglog pokreta ili pokušaja da ih se uhvati. Osim toga, na ovu se zmiju može lako nagaziti ili vas može ugristi za ruku dok berete gljive. Ako vidite riđovku, najbolje je da je samo pustite da prođe. Osim toga, važno je nositi gumene čizme, duge rukave i čvrste hlače, jer ove zmije nisu dovoljno jake da ih progrizu. Ako riđovka napadne, važno je smiriti ozlijeđenu osobu, jer se na taj način može smanjiti djelovanje otrova. To je jedina prva pomoć. Pored toga, ljudi česti miješaju obične riđovke i bjelouške koje nisu otrovne. Bjelouške obično pobjegnu i ne grizu te imaju okrugle zjenice, dok oči riđovke sliče na mačje oči te imaju šiljastiji nos.