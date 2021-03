16 ruskih stjuardesa koje će vam uljepšati putovanje vlakom! (FOTO)

Russia Beyond Hrvatska

Ruske željeznice povezuju mnoge udaljene dijelove najveće zemlje na svijetu, od zapadnog Kalinjingrada do istočnog Vladivostoka. Za mnoge ljude to je najpristupačniji način putovanja. Upoznajte stjuardese koje o putnicima brinu od početka do kraja!

Stjuardesa očekuje putnike u vlaku velike brzine "Sapsan", koji prometuje između Moskve i Sankt-Peterburga.

Ilja Pitaljov/Sputnik Ilja Pitaljov/Sputnik

Stjuardesa u vlaku "Tihi Don" (dobio je ime po čuvenom romanu Mihaila Šolohova) koji prometuje između Moskve i Rostova na Donu na jugu Rusije.

Sergej Venjavski/Sputnik Sergej Venjavski/Sputnik

Stjuardesa dočekuje putnike u novom vlaku "Tavrija", koji prometuje između Moskve i Simferopolja. Ovaj vlak prelazi Kerčki tjesnac preko Krimskog mosta i potrebna su mu 33 sata od početne stanice do odredišta.

Sergej Fadejčev/TASS Sergej Fadejčev/TASS

Čaj u staklenim čašama s metalnim držačem simbol je putovanja vlakom u Rusiji! Ova lijepa tradicija zaživjela je krajem 19. stoljeća s razvojem željeznice, a aktualna je i danas. Zašto? Zato što Rusi vole piti čaj, a držač za čaše mnogo je stabilniji u vlaku!

Vladimir Astapkovič/TASS Vladimir Astapkovič/TASS

Još jedna zanimljiva tradicija vezana za vlakove je da ruski vlakovi velikih brzina nose imena ptica. Vlak "Sapsan" (sivi sokol) prometuje između Moskve, Sankt-Peterburga i Nižnjeg Novgoroda, prigradski vlak "Ivolga" (vuga) u Moskvi, vlak "Lastočka" (lastavica) od Sankt-Peterburga do Petrozavodska (a to ime nose i prigradski vlakovi u Sočiju), dok vlak "Striž" (čiopa), prikazan na fotografiji, prometuje od Moskve do Berlina.

Valerij Šarifulin/TASS Valerij Šarifulin/TASS

Stjuardese u vlakovima "Sapsan" nose prepoznatljive sivo-crvene odore.

Stanislav Krasilnikov/TASS Stanislav Krasilnikov/TASS

Stjuardesa u vlaku od Sankt-Peterburga do Suhumija u Abhaziji. Ovo putovanje traje više od dva dana.

Mnogi stjuardi i stjuardese u Rusiji studenti su koji ne rade samo zbog novca, nego i iz želje da obiđu svoju zemlju.

Retro vlak "Ruskealski ekspres" povezuje grad Sortovala u Kareliji s planinskim parkom povijesti i prirode, gdje su se u vrijeme Ruskog Carstva nalazili kamenolomi mramora. Stjuardese su također odjevene u stilu s početka 20. stoljeća!

U kupeu stjuardese.

Stjuardesa prilikom zaustavljanja vlaka na maloj stanici.

Stjuardesa u Sjevernoj Osetiji.

Upoznajte stjuardesu koja putnike prati na putovanju od Moskve do Vladivostoka. Da, tijekom čitavih tjedan dana!

Ova stjuardesa se o putnicima brine u vlaku "Ocean" od Vladivostoka do Habarovska.

Stjuardesa iščekuje sljedeću stanicu.

Dobrodošli u vlak!

Bonus: U Rusiji nisu samo žene stjuardese u vlakovima, nego su tu i stjuardi, lijepi momci kao što je ovaj!