7 činjenica o ljetu u Sibiru

Sibir je beskrajno prostranstvo u kojem se nalaze i tajga, i tundra, i planine, i jezera. Tu vlada vrlo kratko i vrelo ljeto u kojem se divlja priroda približava ljudima. Kako se ljeti živi u Sibiru?

Sibirski komarci koji su postali legenda

Vidite onaj simpatični oblak u daljini? Bolje nemojte prilaziti, jer taj oblak čine ogromni komarci željni krvi. U pravilu najstrašniji među njima obitavaju izvan gradova i protiv njih ne pomažu ni najsuvremenija sredstva ni zaštitna odijela. Oni grizu direktno kroz odjeću. Zato ih poslije nekog vremena ljudi počinju doživljavati kao regionalnu specifičnost.

"U početku svaki ugriz svrbi, napravi oteklinu 4-5 centimetara u promjeru, a kroz dva-tri dana se navikneš, pa to mnogo lakše podnosiš", kažu mještani.

Ovo je snimka iz Jakutije: na zidovima kuće rojevi komaraca čekaju da se domaćini vrate.

Osim komaraca, tu su i mušice svrbljivice i obadi

Rojevi ovih insekata nazivaju se "gnus", a naziv su zaslužili vrlo neugodnim ponašanjem u blizini čovjeka. Strašniji su od roja komaraca, jer ih čine različite vrste krvopija u udruženom napadu.

"Kad vas ugrizu, imate osjećaj da svaki put gađaju baš živčani završetak, užasno boli. Na to se ne možete naviknuti ili je za navikavanje potrebno više vremena nego što traje ljeto u sjevernim krajevima", kažu oni koji imaju iskustva s ovom napašću.

Sunčanje na ledenjaku

Zimi je u Sibiru vrlo hladno (postoje dijelovi u kojima vlada vječni led, tu su i najhladnija mjesta na svijetu kao što su Ojmjakon i Verhojansk). No ljeti je toplo kao, na primjer, u Sočiju! To je posebno karakteristično za južni Sibir (Krasnojarsk, Abakan, Kemerovo), gdje vrućina može trajati tjednima. Dok se u središnjem i sjevernom dijelu regije vremenski uvjeti obično brzo mijenjaju. Ponekad vreli dani nastupe tako naglo da se snijeg još ne stigne otopiti.

U Jakutiji postoje ledenjaci koji se ne tope čak ni ljeti (najpoznatiji je Buluus). Na njima se ljeti možete odmarati i sunčati. U posljednje vrijeme ovakva mjesta postaju prave turističke atrakcije! To nisu pješčane plaže s ležaljkama, nego pravo grudanje po vrućini.

No jaknu ipak ne treba zaboraviti kod kuće

Na jugu Sibira, a to je ogroman teritorij, ljeto traje tri mjeseca i često je vrlo toplo, tako da se tamo mogu uzgajati žitarice i mnogo toga drugog. Dok je na sjeveru Sibira ljeto vrlo kratko (od mjesec dana do doslovno dva dana), a vrijeme vrlo promijenjivo. Danju može biti i plus 30 (i svi idu na plažu), a uvečer plus 10. Zato tamošnji stanovnici love svaki trenutak uživanja u lijepom vremenu, no ipak sa sobom uvijek nose toplu odjeću.

"Stižem prvog lipnja avionom iz Moskve u sakou i tankim cipelama, izlazim vani, carskim pogledom obuhvaćam rodne krajeve, punim plućima udišem sibirski duh, a u lice mi dolijeće gruda snijega", piše stanovnik Moskve o svom putovanju na Jamal. "Prsti na rukama su mi se odmah smrzli, lice se zaledilo. Tri sata kasnije snijeg na ulici se već istopio, ptičice zapjevale, dok sam vozio automobil ruke mi pocrnile na suncu. Pomislih da trebam malo rastegnuti noge. Skidam sako, izlazim iz automobila, uživam u životu, kad čujem 'žžžžž' i osjećam: grizu! Ne mogu ni reći gdje grizu, jer grizusvuda. Za tri sekunde 10 litara krvi i pet kila mesa odlazi u nepovrat!"

Nije vrijeme za spavanje

Svi znaju da su ljeti dani duži, a noći kraće. Pitanje je samo koliko kraće. Što je mjesto sjevernije, to je ljetni dan duži. Na geografskim širinama preko 60 stupnjeva počinju bijele noći, tj. sunce se na nekoliko sati skriva za horizont i nastaje sumrak, koji traje do jutra. A iza polarnice vas očekuje pravi polarni dan koji traje 24 sata.

U goste idete trajektom!

Jedan od problema u Sibiru je što ima puno rijeka, a malo mostova. A to je zato što su korita sibirskih rijeka vrlo složena za izgradnju čvrstih mostova za cestovni promet. Iz tog razloga čak i do susjednog grada koji se nalazi na drugoj obali rijeke ljudi moraju ići naokolo (što može biti i udaljenost od više stotina kilometara). Na primjer, događa se da je na jednoj obali aerodrom, a na drugoj željeznička stanica, kao u Salehardu ili Jakutsku. Zbog toga ljudi zimi koriste prijelaze preko leda, a ljeti brojne trajekte.

Divljina dolazi u susret ljudima

U sibirskim gradovima okruženim tajgom ili tundrom ljeti se pojavljuju divlje životinje. Sobovi su vam izgazili rajčicu? Polarne lisice razvlače vaš ulov na pecanju? A što im na kraju krajeva uopće možete reći?