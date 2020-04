Pet zanimljivih životnih priča iz vlaka na Transsibirskoj magistrali

Dok je radila kao sportska novinarka u inozemstvu, Marina Dmuhovska se često nervirala kada bi čula kako stranci zamišljaju Rusiju: ulice prepune pasa lutalica i policija koja maltretira građane na svakom uglu. Jednog je dana u Salzburgu upoznala austrijskog fotografa Georga Wallnera koji je sanjao o tome da putuje Transsibirskom željeznicom. Odučili su zajedno krenuti na putovanje i na pošten i neovisan način prikazati život u Rusiji. Tako je nastao projekt Mesto47.

"Nismo znali kakve ćemo ljude upoznati na putovanju", kaže Marina. "Četrdeset priča koje smo sakupili tijekom mjesec dana govore o nadi i beznađu, snazi i slabosti, dubokom kajanju i velikim planovima."

1. Vasilij, imitator Putina u Moskvi

Ovaj čovjek je u Novosibirsku imao trgovinu za prodaju krzna, ali jednog mu se dana život promijenio. Kada je Vladimir Putin postao predsjednik, prijatelji našeg Vasilija su shvatili koliko on podsjeća na šefa države. Tada je dobio nadimak "Putin".

Vasiljeva radnja je 2015. godine izgorjela i on je izgubio sav novac. Preselio se u Moskvu. "Počeo sam imitirati Putina na Crvenom trgu, zarađujući za život na račun svoje sličnosti s predsjednikom", kaže on. "Radio sam sa Staljinom i postali smo dobri prijatelji."

Vasilij smatra da njegova sličnost s Putinom nije slučajna i osjeća da iza toga leži neka vrsta misije. Međutim, ovaj posao ne rješava njegove financijske probleme, premda jako raduje kineske turiste u Moskvi.

2. Ana, pletilja čipki iz Nižnjeg Novgoroda

Ana je kao dijete u Centru za dječje rukotvorine naučila ovaj stari zanat i on je kasnije postao njezina profesija. Premda je ova stara ruska vještina bila potpuno zaboravljena 90-ih godina, nedavno je ponovno stekla popularnost i danas se često koristi u svijetu mode.

Međutim, bavljenje ovim lijepim i kreativnim zanatom često izaziva probleme sa zglobovima i prstima. U stara vremena pletilje čipki su često patile od ovih boljki. Ana zato poštuje pravila koja štite njezino zdravlje: ne smije se raditi više od pet sati dnevno uz redovite pauze i fizioterapiju. Anini su prihodi u početku bili skromni, ali danas dobro zarađuje.

Ona podržava koncept patrijarhalne obitelji i zadovoljna je kada njezin muž s ponosom pokazuje njezine radove gostima. "Ono što se dogodilo s institucijom obitelji na Zapadu i što se sve više približava i nama vrlo mi je strano", kaže ona.

3. Irina, vodičica nacionalnog parka Krasnojarski stupovi

Marina i Georg su u Krasnojarsku upoznali Irinu, 60-godišnju alpinistkinju koja gotovo sve vrijeme provodi na Krasnojarskim stupovima, u izvanrednom ruskom parku prirode. Već 50 godina se bavi planinarenjem. "Kada sam imala šest godina, moja obitelj se preselila u Krasnojarsk i majka me odvela do Stupova. Nakon toga me rijetko viđala kod kuće", kaže Irina.

Ona radi kao vodičica i vodi računa o sigurnosti turista, no sama se najčešće penje bez konopaca i osvaja čak i najzahtjevnije vrhove. Na Krasnojarskom sveučilištu drži satove penjanja i želi naučiti studente kako osluškivati prirodu i komunicirati s njom.

4. Rudari u vlaku na Dalekom istoku

Rudari su se vlakom vraćali kući. Oni rade u švicarskoj kompaniji za proizvodnju zlata. U vagon-restoranu su uz piće razvezali zanimljivu priču o svom životu.

"Kako biste bili rudar, morate biti jaki i glupi. Zašto jaki? Jer je to fizički posao, morate isključiti mozak i raditi, raditi, raditi. Zašto glupi? Kako se ne biste uplašili u mračnom i skučenom prostoru", kaže jedan od njih. Oni priznaju da je rudarski život nemoguć bez crnog humora, jer kada radite u stalnoj opasnosti po život, morate uvijek naći razlog za šalu.

Ovi rudari nakon nekoliko čašica votke počinju recitirati stihove koje su učili u školi. Kao i mnogi Rusi, vole Jesenjina.

5. Andrej, mornar iz Vladivostoka

Život mornara nije lak. Andrej ima 21 godinu, a već se osjeća kao da mu je 30. Mornarička škola je veliki izazov. Jednom je Andrej dobio naređenje da četiri dana stoji na straži sa samo četiri sata spavanja dnevno. Osim toga, vrijeme koje provedete na moru je psihički naporno: "Podmornica ponekad provede i mjesec dana pod vodom i za to vrijeme ne vidite svjetlost dana."

Priznaje da nije našao ljubav svog života i da je to za njega teško, jer je stalno na službi. Njegova bivša djevojka je pronašla drugog čovjeka dok je on bio na moru i to je bilo vrlo bolno. Ali Andrej i dalje sanja o tome da će pronaći djevojku koja će ga podržavati i prihvatiti njegov posao. Vrlo je ponosan na svoju profesiju i kaže da je pravi patriot. "Ovo je moja zemlja: volim njezina prostranstva, prirodu, ljude - doslovno sve", kaže on. "Moj djed je ratovao, a moja prabaka je dala svoj život za ovu zemlju."

