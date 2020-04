Djeluju li ova ruska narodna sredstva za jačanje imuniteta protiv koronavirusa?

Upozorenje: Navedena sredstva ne mogu se koristiti kao zamjena za osnovna sredstva zaštite koja preporučuje Svjetska zdravstvena organizacije u slučaju pandemije infekcije koronavirusa.

Percovka (votka odstajala s ljutom paprikom)

Smatra se da percovka sprečava prehladu, odnosno da je liječi u ranoj fazi. Ovaj je napitak nastao prije nekoliko stoljeća kao sredstvo za neizravnu stimulaciju imunološkog sustava. Naime, votka "dezinficira", a ljuta paprika djeluje kao ekstraktivno sredstvo protiv mikroba.

Mišljenje liječnika: "Alkohol je jak antiseptik. On sigurno djeluje na viruse. Ali, nažalost, mnogi ne znaju za mjeru. Zato ne mogu preporučiti alkohol", smatra Ana Koncevaja, doktorica medicinskih znanosti, suradnica Nacionalnog istraživačkog centra za preventivnu medicinu.

"Alkohol koji popijemo izlazi iz organizma zajedno sa zrakom, prilikom disanja. Tako da, s jedne strane, to zaista dezinficira dišne puteve. Ali ne mogu ga preporučiti kao profilaktičko sredstvo, jer postoje stvari kao što su ovisnost i predoziranje", rekao je za Russia Beyond Aleksej Nasednik, profesor katedre za otorinolaringologiju Moskovskog oblasnog znanstveno-istraživačkog kliničkog instituta "M. F. Vladimirski".

Češnjak

Kao preventivno sredstvo Rusi konzumiraju češnjak u svakom obliku: od dodatka hrani do jednostavnog žvakanja (što, ako ništa drugo, rastjeruje one koji vam se približe). Ogrlica od češnjaka je sredstvo za prave ljubitelje, a ima i takvih.

Mišljenje liječnika: "Možete isjeckani češnjak staviti na pladanj pored sebe i on će u zrak oslobađati fitoncide. Možete ga jesti kako biste lokalno ojačali imunitet", kaže magistar medicinskih znanosti Vladislav Verevščikov.

Svjetska zdravstvena organizacija je češnjaku posvetila posebnu pažnju, ističući da je "češnjak zdrava hrana koja može imati izvjesna antimikrobna svojstva". "Ipak, trenutno nema podataka o tome da uporaba ovog proizvoda štiti od SARS-COV-2", navodi se u materijalu Svjetske zdravstvene organizacije.

Banja (ruska sauna)

U Rusiji je "banja" kamen temeljac zdravlja i dobrog raspoloženja. Visoka temperatura u kombinaciji s procedurama koje se primjenjuju u toplicama, kao što su šibanje metlicom od granja, ubrzava cirkulaciju krvi i limfe. Više puta smo pisali o tome kako treba koristiti banju i što bi moglo uplašiti one neiskusne.

Mišljenje liječnika: "Parna kupelj povoljno utječe na jačanje imuniteta, ali samo za one koji je redovito posjećuju i imaju dobro zdravlje. U parnoj se kupelji organizam pregrijava do 41-45 stupnjeva, što dovodi do uništavanja virusa i mikroba u našem organizmu, kao i stimulacije proizvodnje antitijela", rekao je za Russia Beyond Jurij Kuzmin, liječnik-terapeut Prvog kliničkog medicinskog centra.

Svjetska zdravstvena organizacija pritom upozorava da se novi tip koronavirusa ne uništava na visokim temperaturama.

Polijevanje hladnom vodom

Sigurno ste vidjeli ovakvu sliku: zima, rijeka pokrivena ledom, rupa u ledu i dug red onih koji čekaju da se spuste u vodu. To je Bogojavljensko kupanje (19. siječnja), koje simbolizira duhovno pročišćenje, a u Rusiji svake godine privlači veliki broj ljudi. Ali Rusi to ne čine samo iz religijskih razloga. Oni vjeruju da zaranjanje u hladnu vodu ili polijevanje njome pojačava cirkulaciju i jača kardiovaskularni sustav.

Mišljenje liječnika: "Čeličenje, ako se pravilno uvede u svakodnevni život, može u izvjesnoj mjeri pojačati adaptivne snage organizma. Međutim, ne treba se oslanjati na to da će samo po sebi djelovanje ekstremnih temperatura (bilo čeličenje hladnom vodom, bilo parna kupelj) obraniti čovjeka od infekcija, uključujući koronavirus.

Osim toga, onome tko na to nije navikao ekstremne temperature mogu nanijeti štetu, jer svaki stres u kratkom vremenskom razdoblju izaziva imunosupresiju (slabi imunitet)", rekao je za Russia Beyond Andrej Svisteljnik, doktor medicinskih znanosti, profesor na Ruskoj medicinskoj akademiji za poslijediplomsko obrazovanje, vodeći suradnik za znanstveno-metodološki rad kompanije Basis Genomic Group.

Sol i soda bikarbona

Čuvena kombinacija, kako u liječenju, tako i u preventivi. Otopinom soli i sode bikarbone ljudi u Rusiji ispiru grlo i nosnice.

Mišljenje liječnika: "Moj savjet je: ako nos funkcionira normalno i ne curi, onda nikakvo preventivno ispiranje nije potrebno. Zato što možete poremetiti normalno funkcioniranje sluznice i naškoditi nosu. Ako ipak postoji zabrinutost poslije kontakta s ljudima, bolje da nos isperete morskom vodom ili fiziološkom otopinom ", kaže Aleksej Nasednik.

Slatko od šumskog bobičastog voća

Ova "slatka pomoć" nije samo preljev za ruske sirnike. Protiv prehlade kao preventivu Rusi koriste slatko od šumskih bobica (malina, pasji trn, brusnica), kao i od šišarki - one su bogate vitaminima.

Mišljenje liječnika: "Neke vrste slatkog (pripremljene bez dugog kuhanja) zaista sadrže gomilu korisnih tvari, uključujući velike doze vitamina C, što bez sumnje pomaže organizmu u borbi protiv infekcija", smatra Andrej Svisteljnik.

Jurij Kuzmin također ističe da je najbolje slatko od malina, jer ima svojstva koja pomažu u obaranju visoke temperature.