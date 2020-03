Pet razloga da NE idete u rusku parnu kupelj

Obično pričamo o onome najboljemu što nudi ruska parna kupelj ("banja") i prešućujemo sve njegove "mračne strane". Vrijeme je da podignemo i tu zavjesu i prikažemo kako ruski običaj odlaska u parnu kupelj ne podrazumijeva samo opuštanje.

1. Batinanje metlicama

Posjetitelji Rubljovskih parnih kupelji Moskva Agency Moskva Agency

Nemojte misliti da je ovo metafora i pretjerivanje. "Bičevanje" metlicama (od breze, lipe, johe i drugog ljekovitog raslinja) najvažniji je element ruske parne kupelji, element po kojemu se ona i razlikuje od sličnih pojava, primjerice od finske saune. Metlica obično visi na zidu u predsoblju (koje služi kao svlačionica), ali ona nije ukras. Ona je alat. Bez metlice nema parenja. Kažu da ona izbija iz čovjeka svaki stres, svaku depresiju, ubija bakterije i poslije dobrog parenja "čitavo tijelo kao da zveči" (što god to značilo). Javne parne kupelji imaju na svom repertoaru čak i ovakvu uslugu - ljude koji metlicama batinaju "naručitelja". Takav radnik se na ruskom zove "banščik". On umije točno odmjeriti snagu udarca i već odavno ne reagira na krikove klijenata. Ostaje vam samo leći na klupu i sve ostalo prepustiti njemu.

2. Neugodna golotinja

Posjetitelji Rubljovskih parnih kupelji Moskva Agency Moskva Agency

Imate li želju nekoliko sati sjediti s nepoznatim golim muškarcima, odnosno ženama, i zajedno se s njima znojiti? Nemate? E pa ako želite u rusku parnu kupelj, morate se pomiriti s tim. Tamo nema kupaćih gaćica, bikinija i sličnih "smokvinih listova". Možete samo staviti specijalnu kapicu koja štiti glavu od pregrijavanja.

Prodavač kapa na izložbi "Umjetnost života na ’dači’ (u vikendici izvan grada)". Oleg Lastočkin/Sputnik Oleg Lastočkin/Sputnik

To je sve što imate i što će vam možda biti na raspolaganju u ruskoj parnoj kupelji. Ako čak i ponesete svoj ručnik i umotate se u njega (izgledat ćete kao iskompleksirani tinejdžer, budite u to sigurni), ipak se nećete sakriti od tuđe golotinje. Rusi nimalo ne mare za sav taj stid i privatnost, oni će biti goli i bit će ih na sve strane. Vidjet ćete razne ljudske tjelesine, i to nekoliko centimetara od svoga lica.

3. Lokvice znoja

Posjetitelj Varšavskih javnih parnih kupelji u Moskvi, otvorenih poslije velikog remonta. Ilja Pitaljev/Sputnik Ilja Pitaljev/Sputnik

I ovdje neposredno prelazimo na sljedeću točku. Javne parne kupelji u Rusiji nisu mjesto gdje se poslije svakog posjetitelja klupe obrađuju antiseptikom (uostalom, postoji li uopće takvo mjesto bilo gdje u svijetu?). Tko je mogao sjediti prije vas na istoj klupi? Je li lokvica na njoj od vode ili od znoja? A ova metlica, je li ona već korištena? Ako vas brinu sva ta pitanja, bolje je da se odmah opredijelite za tuširanje. Ruska "banja" nije za osjetljive i gadljive osobe.

4. Lik koji uvijek dolijeva vodu i pojačava paru

Ruska parna kupelj u Ivanovskoj oblasti. Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Uvijek ima onih koji vole da vrućina bude što veća. Čini se da će takvi i kad stignu u pakao reći: "Malo je prohladno, treba to još ugrijati!" Čim uđu u kupelj, oni dolijevaju vodu na usijano kamenje. I takvi ljudi su redoviti posjetitelji parne kupelji. Tamo gdje običan smrtnik ne može podnijeti vrućinu, njima je "toplo, ali ništa naročito". Uglavnom, oni uvijek sve čine kako bi podigli temperaturu, a zatim mašu ručnikom da se ta temperatura svuda rasporedi. Cilj je valjda da zatvorena prostorija postane mučilište za sve prisutne. Mala je vjerojatnost da odete u rusku parnu kupelj, a da tamo ne bude nijedan takav posjetitelj. Jedino rješenje je da trpite i ujedno testirate svoju izdržljivost.

5. Ubojito gostoprimstvo

"Kupanje u snijegu", zimski običaj vezan za rusku parnu kupelj. Vladimir Smirnov/TASS Vladimir Smirnov/TASS

Ruska parna kupelj je sama po sebi zaista doživljaj. Ali u kombinaciji s Rusima to dođe kao borba za preživljavanje, kao nekakav suludi ritual s gomilom pratećih rituala. Doduše, Rus u ruskoj "banji" uvijek se može pokupiti i otići kući. Ali ako ste stranac kojeg su Rusi pozvali da ide s njima u rusku "banju", onda se čvrsto držite. Rusi će vam željeti pokazati sve što podrazumijeva "autentičan" odlazak u parnu kupelj, tj. preslanu sušenu ribu (najbolju delikatesu u "banji"), batinanje metlicama (što se podrazumijeva), istrčavanje iz vrele kupelji i skok u snijeg ili hladnu vodu (ponekad bez ikakve odjeće), trljanje snijegom, natjecanje tipa "tko će duže izdržati na gornjoj polici (gdje je temperatura najveća)", i tome slično. Sve to može biti prilično opasno, zato vam savjetujemo da pružite žestok otpor svakoj neobičnoj ideji, a takvih ideja će biti veoma mnogo.

Evo nekoliko kontraindikacija za posjet ruskoj parnoj kupelji koje treba ozbiljno shvatiti: