Američka beba s "maskom Batmana" stigla u Rusiju na operaciju

UPDATE ♥️ para quem não sabe ainda, nós não conseguimos a grana para as cirurgias nos EUA e para ajudar, o plano de saúde da Luna negou todos os pedidos de cobertura 🙁 MAs como nada é por acaso, no meio disso tudo apareceu um médico na Rússia com resultados incríveis e uma tecnologia que não existe aqui! Ainda falta muito, mas ao invés dos $400 mil, o valor lá será $150 mil e apenas 18 meses de procedimentos, ao invés de 4 anos 🥰 Já arrecadamos pouco mais de $30 mil, o que já cobre 1 cirurgia e meia - será feito 1 procedimento a cada 45 dias! Mamãe e Luna irão se mudar para a Rússia no final de setembro e papai continuará aqui trabalhando para ajudar nas despesas 😱 Coração apertado com tantas mudanças e sacrifícios, mas com a fé de que tudo dará certo se Deus quiser 🙏🏽 Obrigado à todos pelas doações e orações que nos fortalecem cada dia mais!!!! E por favor, continuem divulgando e nos ajudando!!! Estamos fazendo tudo que está ao nosso alcance... trabalhando, vendendo camisetas da Luna, pedindo ajuda à todos que aparecem em nossa frente 💔 Infelizmente Não temos condições e nossa princesinha depende dessa exposição toda para que consigamos todo o valor necessário ♥️♥️♥️