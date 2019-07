Što stoji iza zapadnjačke stereotipizacije ruskih žena?

Što vam prvo pada na pamet kad pomislite na rusku ženu 2019. godine? Oprostit ćemo vam ako ste pomisliti na visoku fatalnu ljepoticu koja religiozno pazi na svoju prehranu i jede muška srca za doručak. Na tome možemo zahvaliti novom Hladnom ratu. Imidž KGB-ove "medene zamke" je ponovno u modi, a da ne govorimo o otmjenom izgledu koji mi sami propagiramo. Mnoge ankete provedene u proteklih 10 godina ukazuju na to da smo naklonjeni visokim, vitkim ženama nestvarne ljepote poput modela Natalije Vodjanove ili pop pjevačice Vere Brežnjeve.

Ako ste još uvijek u nedoumici, evo i našeg glavnog izvoznog techno proizvoda, Nine Kraviz, koja se u svijetu glazbe probila slijegavši ramenima na seksizam i mizoginiju. Danas je teško biti ruska ljepotica bez da o vama misle da ste sve dobili samo zbog svog izgleda.

Međutim, sami Rusi na vrhuncu Sovjetskog Saveza nisu imali problem s prikazivanjem svojih žena kao kombajna - one su neumorno i učinkovito prikupljale pšenicu i uvijek bile spremne "raditi i braniti" zemlju (glazba iz Terminatora).

Znači li to da su sve do razdoblja glasnosti 1980-ih godina sve naše žene izgledale kao muškobanjaste vozačice traktora? Ne baš. Ljudi se oko toga prepiru cijelo vrijeme: slika "babuške" (bake) s madežima, gustim obrvama i hrapavim glasom često se pojavljuje kako bi se ukazalo na ono što je Zapad mislio o nama. S jedne strane, to je na mjestu: Amerikanci se još uvijek podsmjehuju vlastitim stereotipima o nama kroz popularnu kulturu, osobito crtane filmove.

No, uzobiljimo se: postoje standardi ljepote i postoje kulturna shvaćanja. Potonja dimenzija je potpuno različita i sklona je shvaćanja ljudi o onom prvom obojiti na duhovite i vrlo varljive načine. To je u prvom redu anakronistično: ne poštuje trendove vremena, nego shvaćanje koje je najlakše prodati gledatelju.

Jedna od najsmješnijih karikatura koje smo vidjeli u modernim vremenima zasigurno je lik Fran Stalinovskovichdavidovitchsky (da, to je njeno ime) iz komedije s Benom Stillerom i Vinceom Vaughnom "Pazi, lopta!" (2004.), koji glumi Missi Pile, koja u stvarnom životu izgleda sasvim drugačije. Pogledajte veliki madež i njezinu muskulaturu - očito se radi o "Ruskinji". Ona čak i radi za nuklearnu elektranu!

Mlađa publika vjeruje da je Zapad uvijek inzistirao na prikazivanju naših žena kao debelih starih vještica ili tegećih konja, sposobnih pobijediti medvjeda u borbi. No Rusi su tome udovoljavali - mi smo se i sami oslanjali na tu sliku. Vrlo često tuđi kulturološki stereotipi znaju biti samo gore verzije onoga kako doživljavate sami sebe. Mi smo bili vrlo monolitni u prikazivanju žena u Sovjetskom Savezu Staljinovog vremena, sve do 1970-ih.

Slikari poput Kustodjeva su uvijek pokazivali da moderna ruska ljepota stoji na ramenima stotina godina pretilosti i težine, što je trebalo simbolizirati bogatstvo u feudalnoj zemlji koja prakticira ropstvo. Bogate žene su izgledale punašno i sjajile kao breskvice, dok su siromašne, povrh svega, imale i maskuline karakteristike... Samo pogledajte spomenik "Radnika i kolhoznice" u Moskvi: ne možete reći tko je od njih žena dok ne vidite suknju!

Čak je i to samo jedan pristup. Kroz 19. stoljeće, sve do Ruske revolucije 1917. godine, ruske su žene prikazivane kao Turgenjevljevi likovi, ili blijeda Sonja Marmeladova iz "Zločina i kazne" Fjodora Dostojevskog, ili krhka Nataša Rostova iz "Rata i mira" Lav Tolstoja. To je, dakle, ovisilo o razdoblju koje ste promatrali, ili o publici kojoj ste se htjeli obratiti. Sovjeti su to uzeli i ugušili sa slikom vozačice traktora, podredivši zagonetnu ljepotu ruske žene kao osobitog i delikatnog bića maskulinoj ideologiji kolektivizma. Imajte na umu da se ne radi o tome koji je spol bio nadređen drugome, nego o sovjetskom boljševizmu koji je trebao maskuline karakteristike kako bi se činio postojanim i uvjerljivim. Muškarci su fizički veći, a žene su trebale biti prikazane kao... pa - zastrašujuće.

Neki kažu da je slika Ruskinja kao kombajna završila s Hladnim ratom. Drugim riječima - misle da su nas Hollywood i Zapad prestali ismijavati tek kada smo počeli prihvaćati amerikanizaciju i tržišnu ekonomiju. U tome nema istine. Mnogo prije nego što je Hladni rat završio Amerikanci i Britanci su već počeli s prikazom seksipilnih sovjetskih operativki i nuklearnih znanstvenica: doslovno svaki film o Jamesu Bondu u posljednjih 60 godina uključuje nekog iz Sovjetskog Saveza. (Spasibo!)

Zapravo, mnogo toga što ste vidjeli na filmskom platnu u posljednjih 100 godina je istina. "Pa u čemu je onda grijeh?", pitate se.

Pa, grijeh - ako se to možete tako nazvati - leži u tome što taj prikaz često ispada namjerno anakronističan, često i iz političkih razloga. Uzmite za primjer "Crveni vrabac" (2018.), u kojem glumi Jennifer Lawrence, koja igra krhku balerinu prisiljenu da postane KGB-ova seksualna špijunka kako bi namamila loše dečke iz njihovih skrovišta: moglo bi se pomisliti da je ovakva vrsta pretjeranog prikaza mjesta koje je hladno i nepoželjno za žene iza nas. No, Hollywood se još uvijek mora oslanjati na krhke ruske žene kako bi prikazao strašno mjesto iz kojeg bježe. Dok Rusija ne prestane biti neprijatelj br. 1 za Sjedinjene Države (a time i za Hollywood), tih će preuveličavanja i dalje biti. Bile da su naše žene vitke ili pretile, vesele ili mrzovoljne - nije važno, jer je sve na neki način istinito.

Još jedan slučaj je Anna (2019.), koja je upravo došla na velika platna diljem svijeta. Iznenađenje, iznenađenje - i ovaj se film vrti oko jedne "medene zamke" KGB-a, koja većinu svoje mladosti provodi zlostavljana od muškaraca i - pet godina kasnije - prebije 20 muškaraca u borbi prsa o prsa u restoranu u Moskvi devedesetih.

Oksana Bulgakowa se u svom članku "'Ruski trend' u Europi i Hollywoodu: Transformacija ruskih stereotipa u 1920-ima" referira na njemačko-američkog redatelja Ernsta Lubitscha u potrazi za objašnjenjem. Nakon objavljivanja filma "Patriot" (1928.), Lubitsch je priznao: "Rusiju možemo prikazati samo u 'ruskom stilu', jer bi se u protivnom činila neuvjerljivom i netipičnom. Ako prikažemo Peterburg onakvim kakav je, neruska javnost nam neće vjerovati, nego će reći: 'To nije Rusija, nego Francuska.' ... Mi nismo povjesničari ili biografi, mi se bavimo maštom i osjećajima publike."

Štoviše, prema autorici, ruski su redatelji prognani iz Sovjetskog Saveza slijedili istu logiku. A ona je bila vrlo različita od logike savjesnih ruskih emigranata. Za razliku od ove druge skupine, oni koji su bili prognani nisu marili za to da su njihovi prikazi istiniti, niti o izgradnji mostova između imigranata u inozemstvu. Oni su bili prodavači.

Nešto kasnije, u vrijeme Drugog svjetskog rata, počeli smo viđati nešto sasvim drugačije - razdoblje provizornog rusko-američkog prijateljstva, u kojem je svijet bio prisiljen surađivati protiv nacističke Njemačke. Povjesničari su podijeljeni oko toga treba li se to razdoblje promatrati unutar miljea kasnijeg razdoblja hladnoratovske konfrontacije - kao neka vrsta uvoda u kasnije prikazivanje Sovjeta u Hollywoodu - ili se treba promatrati samo po sebi. Raisa Sidenova u svom eseju "Majka Rusija i njezine kćeri: Prikazi sovjetskih žena u holivudskom filmu od 1941. do 1945." smatra da to razdoblje zaslužuje posebnu pozornost.

Sjećate li se kako smo spomenuli da je sovjetski prikaz žene, prema samim Rusima, naginjao prema nečemu grubom i maskulinom? Upravo je na taj način ženstvenost odigrala ključnu ulogu u poništavanju toga tijekom ratne suradnje Amerikanaca i Sovjeta.

"Feminizacija ruskog imidža", kako Sidenova naziva taj fenomen, prepoznata je kao sredstvo propagande od strane Rooseveltove administracije. "Ovi su filmovi ponovno razmotrili prethodne, često grube i maskulinizirane kinematografske prikaze Rusije i ruskog naroda i ponudili prijateljsku i feminiziranu sliku koja je publici pokazala nužnost suradnje s komunističkom državom, kao i pouzdanost i pouzdanost Sovjeta." Autorica spominje filmove kao što su "Misija u Moskvu" (1943.), "Sjeverna zvijezda" (1943.), "Pjesma o Rusiji" (1944.) i "Dani slave" (1944.), a svi oni "prikazuju dobrohotne Ruse i odražavaju pomak u američkoj percepciji ruskog ženskog lika od maskulinog i agresivnog do ženstvenog i onog koji treba zaštitu".

Međutim, dok golim okom možete vidjeti da Crveni vrabac ili Anna (ili čak i agentica Nataša Romanoff iz Marvelovih Osvetnika) koriste isti vizualni trik, potonji primjeri prikazuju ruske žene kao krhke, ali smrtonosne. To je, dakako, ključno za svijet u kojem danas živimo, jer one kao da gledatelju govore da se čuva Rusije koja vas želi šarmirati i doći u vašu milost, a zatim vam prerezati grkljan jednom kad joj okrenete leđa.