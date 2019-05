Zašto Rusi toliko vole Sibir?

- Kažu da u Sibiru medvjedi šeću cestom...

- Ma to su gluposti! U Sibiru nema cesta.

Ovaj stari ironični vic žitelji Sibira tretiraju kao predrasudu (jer u Sibiru ima cesta), no turisti ga shvaćaju ozbiljno.

Mnogi stranci, pa čak i neki Rusi, iskreno misle da čovjek ne može živjeti u Sibiru po vlastitoj volji. Ako je netko nešto čuo o Sibiru, to je najčešće upravo priča da tamo medvjedi šeću ulicama, da je zima vrlo, vrlo surova i da je na sve strane beskrajna tajga (a ima i onih koji čak ne znaju ni gdje se Sibir nalazi).

Činjenica je da u Sibiru živi 36 milijuna ljudi, s tim što je njegov teritorij veći od teritorija SAD-a. Nekada su u Sibir odlazili kopači zlata, a kasnije su tamo upućivani osuđenici iz cijele Rusije. Sada su ta vremena prošla, no Rusi i dalje žive u Sibiru. Zašto? Zašto se ne presele u toplije krajeve?

Sibir je vrlo lijep

To je prvo što će vam reći žitelji Sibira. Ponekad taj argument pokriva sve nedostatke poput agresivne klime. I zaista, priroda u Sibiru je netaknuta. To su kilometri i kilometri šuma, dolina i planinskih vijenaca. Veliki je kontrast između godišnjih doba. Ljeto je vruće i sunčano, a u jesen šume postaju žućkasto-crvene, i to je nevjerojatno lijep prizor. Za ljude koji su rođeni i odrasli u Sibiru priroda je nešto neodvojivo od njihovog života.

Getty Images Getty Images

"Na planetu je vrlo malo mjesta gdje možete sjesti u auto, izaći iz grada i otići 200 kilometara na bilo koju stranu, i tamo u šumi piti vodu izravno iz potoka... To je naše bogatstvo", kaže Konstantin Ponomarjov, predavač Novosibirskog državnog sveučilišta.

U Sibiru je zemlja jeftina i ima je mnogo

Zaista je točno da u Sibiru još uvijek ima mnogo slobodnih zemljišta, čak i za 36 milijuna ljudi. Gustoća stanovništva je nešto manja od tri stanovnika po kilometru kvadratnom. Često su susjedna sela udaljena i po 50-100 km jedno od drugog, a između njih je nenaseljeni teritorija. I tu se jeftino može kupiti zemljište, stan ili kuća.

"Na primjer, trosobni stan u Bratsku [grad u Irkutskoj oblasti, 4800 km istočno od Moskve] košta 1,2-1,5 milijuna rubalja (16,5 do 20,5 tisuća eura). Kuća s tri sobe u selu blizu Bratska košta od 300 000 do milijun rubalja (3000-13,5 tisuća eura). U Moskvi sličan trosobni stan košta između 7 i 50 milijuna rubalja (otprilike 100 tisuća do 700 tisuće eura). A u Tuli, gradu koji je relativno blizu Moskve, otprilike isti takav stan se nudi 3-7 milijuna rubalja ili 40 000-95 000 eura", priča stanovnica Bratska Mila Lana.

Getty Images Getty Images

S obzirom na takve cijene, mnogima je više stalo do toga da u Sibiru imaju vlastitu kuću s voćnjakom, ograđenim dvorištem i prostorom za automobil, nego da u Središnjoj Rusiji imaju tijesan stan bez svega ostalog.

Sibir ima velike gradove

Uz sve to, u Sibiru postoje i gusto naseljeni gradovi, znanstveni centri i sveučilišta, vrlo brz internet i odmarališta. Sibir ima tri grada s preko milijun i 19 gradova s preko 100 000 stanovnika. Najgušće naseljeni sibirski gradovi su Novosibirsk, Omsk, Krasnojarsk, Barnaul i Irkutsk.

"Preselila sam se u Novosibirsk prije skoro 7 godina jer sam bila zaljubljena. Ljubav prođe, a ja ostadoh. U usporedbi s gradom u kojem sam prije toga stanovala, život u Novosibirsku je nevjerojatno dinamičan i vrlo zanimljiv", priča Aleksandra Serčenko za portal Russia Beyond. Ona je ranije živjela u Kalinjingradu na zapadu Rusije, 1260 km od Moskve i 4630 km od Novosibirska.

Getty Images Getty Images

"Novosibirsk je grad došljaka, onih koji su htjeli postići neki napredak u svom životu, više zarađivati. Svi ljudi u mom okruženju mnogo rade, mnogo uče, neumorno smišljaju nove projekte", priča ona i dodaje da je u gradu vrlo razvijena sfera usluga, prije svega organiziranje raznih događaja i ugostiteljstvo. Doduše, mnogi formati i mnoge stvari već više nisu žiteljima po volji. "Ima toliko raznovrsnih događaja da su ljudi postali razmaženi. Radim u toj sferi. Mi stalno moramo smišljati nešto novo kako bismo privukli klijente."

Sibir je siguran

Mnogi kažu da je Sibir siguran teritorij. "Nema terorističkih napada, nema prirodnih kataklizmi, daleko je manje zagađenog zraka (izuzev pojedinih industrijskih gradova) nego u zapadnom dijelu Rusije i mnogim drugim zemljama", priča Dmitrij Vesler, žitelj istočnog Sibira, na društvenom servisu Quora.

Getty Images Getty Images

Klima jest oštra, ali na klimatske uvjete se čovjek brzo navikne. Uostalom, čini se da su za tipičnog stanovnika Sibira vremenske prilike posljednji razlog za selidbu. Čak i oni koji ne žive ovdje od rođenja s vremenom i sami počinju razmišljati ovako: "Raduje me ova klima. Pao je snijeg, za Novu godinu nema one bljuzge i onih kiša kao na Baltičkom moru. Najvažnije je dobro se obući, a to nije teško", kaže Aleksandra Serčenko. "Zahvaljujući dugoj zimi čovjek više cijeni ljeto, i uopće život."