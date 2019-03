6 stereotipa ruskih vozača koje treba izbjegavati po svaku cijenu!

1. "Želim biti oligarh - svi to rade!"

Rusi su ujedinjeni u jednoj sveobuhvatnoj želji - da se u svom životu što je moguće više približe utjecajnom položaju. Najbrži način da to učine je SUV. Bili oligarh ili ne, utječete na stvari. I drugi moraju biti svjesni toga.

Ako se radi o crnom SUV-u, samo mu se maknite s puta. Taj je tip u životu postigao neki uspjeh i na to je vrlo ponosan. On će prekršiti pravila, ponašati se kao ogromni *eronja, ponekad prolaziti kroz crveno, a vjerojatno ga zbog toga neće zaustaviti - prometna policija će umjesto toga zaustaviti vas jer ste slijedili njegove stope. Ovo pravilo je još važnije ako crni SUV na registraciji ima puno nula i sedmica - oni su iznad zakona zbog bilo kojeg mogućeg razloga.

2. "Sjevernokavkaski 'štemer'"

Ovi tipovi su tihi poput nindža, ali mogu izazvati urbanu štetu baš poput scene protjere iz "Viteza tame" (2008.). Ako mislite da ste sigurni od štete samo zato što se nalazite u vlastitoj traci i slijedite pravila - razmislite ponovo. Sjevernokavkaska vožnja je poput plesa lezginke: drečava, emocionalna, nepredvidljiva, puna improvizacije i otvoreno osvetoljubiva.

Tip iza vas vozi Ladu 9 sa zatamnjenim prozorima kao da je princeza Diana. Zatamnjeni prozori na Modelu 9 pomalo podsjećaju na nošenje hlača sa zvijezdama i prugama u američkom stilu, u pokušaju da izgledaju prijeteće. Takav tip neće skinuti sunčane naočale samo zato što je sunce zašlo - nastavit će škiljiti u svoj iPhone dok ne završi s porukom. Ili dok ne skrenete pogled, a on može učiniti da to izgleda kao da ih je ionako namjeravao skinuti (a ne zato što je vidio kako buljite u njega).

Ista je stvar na cesti. Zatamnjeni prozori su tu jer je on preveliki gangster za vaše inferiorno razumijevanje stila i podcjenjivanje. A tko ne voli malo tajnovitosti? Kada ste se gotovo zabili u njega jer se prišuljao odostraga iz paralelne trake - samo da bi zauzeo mjesto ispred vas - uvijek je zabavno zamišljati kako izgleda osoba koju davite golim rukama.

3. "Oligarhova supruga"

Ruse često kritiziraju zbog toga što od svojih žena traže previše: žele da budu oboje - i potpuno produktivne članice društva s punim radnim vremenom, i da se imaju vremena brinuti o djeci i izgledati kao da čitav dan ne rade ništa osim slikanja za časopise. Tu postoji sukob, i s pravom ih kritiziraju zbog nerealnih očekivanja zbog kojih žene često imaju previše toga na svojim plećima.

No ta rijetka i egzotična vrsta koja sve to čini zaista postoji! Često ćete ih vidjeti kako voze široke crne SUV-ove koje obično vole moćni muškarci - stil i boja koji se uglavnom viđaju kod asertivnih, često bogatih ruskih žena. Ozbiljnost boje bi mogla odražavati njihovu nespremnost da uopće naglašavaju svoj rod te se umjesto toga usredotočuju na svoju konkurentnost u društvu u kojem dominiraju muškarci. Ako se osvrnete po Moskvi, crna je definitivno "ozbiljna" boja.

Na drugom kraju tog spektra imamo bijeli Mercedes. Među sobom nismo mogli pronaći niti jednog ruskog vlasnika bijele E klase. No kada ih vidite na ruskim cestama, u 95 posto slučajeva ih voze žene. I to neće biti samoostvarena donositeljica odluka koju biste mogli vidjeti u divovskom crnom džipu. Najvjerojatnije će to biti "živa Barbika" koja se dočepala tatinog novčanika. Od njih možete očekivati sve - od dijagonalnog parkiranja na dva parkirna mjesta do blokiranja izlaza i prilaza dok vozačica ne prestaje pričati na telefon i ne shvaća zašto oko nje stoji skupina od pet ljutih ljudi koji joj nešto viču kroz staklo. Ako ništa drugo, sretni smo da su ograničene samo na automobile. To je jednostavno sigurnije za sve uključene.

4. Osoba s najgorim glazbenim ukusom

U slučaju da najužasnija glazba poglašnjena do maksimuma ne dopire iz hatchbacka parkiranog ispod vašeg prozora (što bi bilo iznenađujuće), sljedeći najvjerojatniji krivac je Lada Priora - miljenica Sjevernog Kavkaza... i Europe - iz nekog razloga - od 2014. godine, kada je zaradila titulu "najpopularnijeg ruskog automobila u inozemstvu", prema pisanju portala Avto.ru.

U Rusiji će svako glasno treštanje glazbe iz automobila gotovo uvijek biti povezano s tipom glazbe u kojem uživaju jednostanični organizmi: hatchbackovi se obično razmeću novom vrstom elektroničke dance glazbe s emocionalnom složenošću videa jutarnje tjelovježbe. Priore, pak, više naginju istočnjačkom rhythm and bluesu: sjevernokavkaskim pjesmama na lošem ruskom koje se obično bave složenim problemima kao što su kako biti strašno "opasan", strašno odan i strašno ljubomoran na način koji bi trebao nasilnu ljubomoru prikazati u romantičnom svjetlu.

5. Najparanoičniji vozač na svijetu

Ovakvi ljudi mrze nepravde koje se događaju na ruskim cestama toliko da su postali živa antiteza kaubojima koje obično susrećemo. Nadamo se da nećete naići na ovakvog tipa u Uberu - definitivno ćete zakasniti na sastanak. I dok se vi vidno tresete i gledate ga ravno u oči, on će na licu imati onaj zadovoljni izraz osobe koja misli da je jedini normalni vozač u svijetu koji je poludio. Što je, naravno, točno: zamislite nalet adrenalina pri prolasku kroz zeleno svjetlo koje će postati žuto! Ovom se tipu prije 30 godina prilikom vožnje nešto dogodilo - i definitivno to ne planira ponoviti.

Također će vam izazvati nevjerojatnu psihološku bol ostajanjem u pretrpanoj traci, iza deset drugih automobila, umjesto da se pomakne 50 centimetara ulijevo i pretekne ih. Vozit će 55 na cesti s ograničenjem brzine od 60 km/h (koje se stvarno aktivira tek nakon što vas uhvate da vozite 71 km/h). Bit će to najsigurnija i najmučnija vožnja vašeg života u isto vrijeme. Držite se podalje!

6. Ne tako ruski Uber

Ako život u metropoli kao što je Moskva ima jedan veliki nedostatak, to je neznanje kome se obratiti za pomoć ako se izgubite. Dovoljno je loše što većina stanovnika prijestolice zna samo ono što treba znati za svoju svakodnevnu rutinu. Ali saslušajte nas: prije 20 se godina svaki vozač taksija iz Moskve ne bi morao niti jednom zaustaviti da bi pogledao kartu grada. Ljudi su poznavali grad kao svoj džep.

Danas se događaju dvije stvari: mobilne karte pretvaraju sve ljude u amebe; a ta se činjenica miješa s bliskoistočnom demografskom eksplozijom koja se događa u velikim ruskim gradovima. Rezultat je taj da vi kao klijent morate preuzeti ulogu suvozača nekome tko je u Moskvu stigao prije 10 dana i odmah dobio dozvolu da ljude vozi po gradu unatoč tome što ne poznaje prometne znakove i jedva govori ruski. Vrlo je vjerojatno da u takvom automobilu sigurnosni pojas neće raditi i da će vas na kraju zamoliti za "bratsku" uslugu - da ga ocijenite s pet zvjezdica. Zašto? To je bar lako: s obzirom na to da ste iz Moskve, dugujete manje sretnim pridošlicama da poboljšaju svoje živote na račun vaših vlastitih radnih obveza. Zapravo - ne: dugujete to taksi kompanijama koje su ih zaposlile. Zato što nisu "toliko glupe" da zaposle kvalificirano osoblje koje će ih skuplje koštati. Isto vrijedi i za građevinarstvo, čišćenje, ugostiteljstvo i druge poslove plavih ovratnika. Moskovljani ih jednostavno ne vole raditi, osim ako im se za njih ne isplaćuje humana plaća.