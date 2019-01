Spremite se za putovanje svog života: 7 savjeta biciklista koji su vidjeli cijelu Rusiju

Ako volite biciklom prelaziti ogromne udaljenosti i otkrivati nove zemlje, Rusija je ono što bi vam najviše odgovaralo. Putnici koji su već prešli stotine ili tisuće kilometara kroz Rusiju kažu da je to nezaboravno iskustvo. "Zaista vrijedi krenuti na takav put da biste vidjeli sve ljepote Rusije", kaže Maksim Kitajev koji je prošle 2018. godine biciklom stigao iz Moskve u Vladivostok - 10 492 km u 118 dana puta.

Ali svakako morate biti svjesni i svih rizika koji vas očekuju.

1. Promet može biti nemilosrdan

Pavel Golovkin/TASS Pavel Golovkin/TASS

Autoceste mogu biti jedini način da stignete iz jednog u drugi grad, a one su često prepune velikih kamiona i automobila koji jure 110 km na sat. "Događa se da ne nalazite dovoljno mjesta za bicikl na rubu ceste. Automobili su svakog dana prolazili previše blizu", kaže Kitajev. "U pogledu prometa najteže mi je bilo voziti bicikl upravo u Rusiji."

Nažalost, to potvrđuju i fatalne nesreće. Biciklista iz Bostona Rona McGartyja je 2014. pregazio pijani kamiondžija u Ivanovskoj oblasti (324 sjeveroistočno od Moskve).

I drugi svjetski putnici na biciklu također kažu da su ruske autoceste opasne. "Najteži dio puta mi je bio od Saratova do Samare gdje sam dva dana vozio 200 km pored ceste, jer je koncentracija kamiona jako velika, a cesta je uzka.

Čim sam pokušao izaći na cestu, kamiondžije su mi trubili da se maknem", kaže Ivan Mladenović, biciklist iz Šida koji je 2017. stigao do Moskve, a 2018. za 4 mjeseca prevalio put Šid - Peking.

2. Udaljenosti su prevelike

Legion Media Legion Media

"U Srbiji su udaljenosti između sela i gradova male. Dok u Rusiji iznose i po nekoliko stotina kilometara. Prvi veliki susret s velikom udaljenosti osjetio sam u Kalmikiji, gdje sam vozio 380 km, a nisam vidio niti jedno naseljeno mjesto", nastavlja Ivan Mladenović.

Kad tako putujete, nemojte očekivati da ćete provesti noć u krevetu. Čak i ako ste odlično isplanirali kretanje, nešto vas uvijek može iznenaditi: dovoljan je jedan kvar na biciklu da bi ste se našli u mrkloj noći usred ničega. Zato ne krećite nikud bez šatora, čak i ako niste planirali kampirati.

3. Topla odjeća vam je potrebna čak i ljeti

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Voziti bicikl kroz Rusiju je svakako najbolje u razdoblju od svibnja do rujna. Ali bez obzira na to je li proljeće ili ljeto, nemojte precjenjivati svoju sposobnost podnošenja hladnoće. Inače biste mogli ponoviti grešku Španjolca Andrésa Abiana Pajaresa koji je pokušao biciklom prijeći 5000 km od Magadana do Bajkala sredinom prosinca i pritom umalo poginuo na -50 stupnjeva Celzija. Spasili su ga mještani.

Čak i ako vozite preko ljeta, topla odjeća je obavezna. "Vozite uzbrdo i preznojite se, a zatim se spuštate nizbrdo i šiba vas vjetar. Čovjek se lako prehladi", kaže Kitajev.

4. Prikolica olakšava put

Legion Media Legion Media

Kitajev daje još jedan savjet: zakačite prikolicu za bicikl, pa čak i ako vas to usporava. Naravno da vam prikolica omogućuje da ponesete više stvari, ali postoje i drugi razlozi zašto je s njom putovanje sigurnije. Prvo, automobilisti vas bolje vide i manja je vjerojatnost da će vas netko udariti. "Lakše sam vozio noću zahvaljujući svjetlima na prikolici", kaže Maksim Kitajev.

Drugo, bicikl s prikolicom je teže ukrasti. Nažalost, i to se događa. Primjerice, francuskom avanturistu Lucu Commonodeu su 2002. u Sibiru ukrali bicikl iz šatora.

5. Ne skrećite s glavne ceste

Legion Media Legion Media

"Put iz Moskve u Perm (1445 km) je s vremena na vrijeme bio težak", prisjeća se Commonode svoje avanture 2016. godine. "Glavna cesta je velika, glasna, ima puno uzbrdica i nizbrdica, a asfalt nije najbolji". Ipak, Francuz nije skretao s autoceste, jer sporedne ceste još više usporavaju kretanje. A Kitajev dodaje da se na manjim cestama pored šuma može lako naletjeti na divlju zvijer, recimo, medvjeda.

6. Nosite sa sobom hranu i vodu

Legion Media Legion Media

Većina biciklista potvrđuje da i u najmanje naseljenim krajevima Rusije svejedno nailazite na restoran kraj ceste svakih 50-75 km. Ipak, kao što smo spomenuli, ne smijete biti sigurni da ćete lako prijeći tu udaljenost. Zato treba uvijek nositi hranu i vodu.

7. Rusi uvijek pomažu dalekim putnicima

Legion Media Legion Media

Ako dospijete do sela ili grada, uvijek ćete biti na sigurnom, jer su Rusi gostoljubivi, posebno kada vide avanturiste iz dalekih krajeva. Doslovno svi biciklisti koji su vozili kroz Rusiju kažu da im je jedan od najjačih utisaka ruska gostoljubivost. Čak i ako ne znate najbolje ruski jezik, mještani će vas uvijek shvatiti i pomoći vam popraviti bicikl, nahraniti vas i ponuditi vam krov nad glavom.

"Svim biciklistima koji žele pokoriti Rusiju savjetujem da strah i predrasude ostave kod kuće i da slobodno krenu na put. Jer ubrzo će osjetiti toplinu ljudi", kaže Ivan Mladenović. "A ja 2020. godine planiram na put biciklom do Tokija i natrag. Dio puta će mi biti od Sankt-Peterbuga do Vladivostoka, pa ću vidjeti i gornji dio Sibira."