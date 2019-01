"Što je Rusu dobro za Nijemca je smrt" - što se krije iza ove neobične ruske izreke?

Rusi vole sebe smatrati jako posebnim narodom. Imaju čak i izreku koja glasi - "što je Rusu dobro za Nijemca je smrt" (nekad su se svi stranci nazivali Nijemcima). Odlučili smo se detaljnije pozabaviti ovom provokativnom izjavom i provjeriti je li ona istinita. Upitali smo naše čitatelje koje obične stvari iz svakodnevnog ruskog života smatraju najsmrtonosnijima.

Kopar i njegovi drugovi

Za većinu je čitatelja u ruskoj kuhinji sveprisutni kopar teško probaviti - i to doslovno. Teško je objasniti zašto je ova začinska biljka ovdje toliko popularna. Rusi su zapravo od davnina jeli mnogo vrsta začinskog bilja, što je pomagalo u povećanju razine vitamina stanovništva, osobito tijekom mračnih zima. No za strane turiste i ekspate specifičan miris i okus kopra nije uvijek dobrodošao, i nisu se spremni suočiti s tim biljem u jelima u kojima mu (po njihovom mišljenju) nije mjesto. Još je zanimljivije to da postoji zatvorena zajednica na društvenim mrežama gdje stranci dijele slike "neočekivanog" kopra kojeg su pronašli u svemu, od pizze i tjestenine do koktela i sushija. Naši čitatelji također stavljaju kopar na prvo mjesto na ruskoj "listi za odstrijel" za strance.

"Kopar, kopar je posvuda, u svim jelima i u svim oblicima - sirov, kuhan", napisala je Nellya Zanetti iz Estonije.

"Kopar. I možda Car-bomba [bi mogli ubiti stranca]“, slaže se Devadatta Womble iz Indije.

Osim začinskog bilja, čitatelji su šokirani holodecom (hladetinom), tradicionalnim ruskim jelom koje se kuha za svaku svečanu prigodu. "Pileće i svinjske nogice s češnjakom i začinima kuhaju se satima dok ne postanu poput želatine. Jelo se služi hladno. Moj muž ne želi to niti probati... Odbija ga već sam izgled! Ja, naravno, obožavam holodec!", kaže Ruskinja Irina Galaktionova koja živi u SAD-u.

Među ostalim neobičnim jelima za strance su "haringa pod bundom", riblja salata s krumpirom i ciklom s puuuuuuno majoneze (nitko u Rusiji u Rusiji ne može zamisliti novogodišnju večeru bez ovog jela), kvas (superukusni napitak od raži) i okroška (hladna ljetna juha "skrpana" od salate Olivier, s kvasom ili kefirom). "Dva tjedna neprestanog tulumarenja oko Nove godine na čistoj majonezi, no tko je rekao da je lako biti Rus?", napisala je Julija Fljagina iz Rusije.

Suočite se s hladnoćom i pokušajte ne umrijeti na vrućini

Mnogi su se čitatelji prisjetili da strane trupe koje su pokušale napasti Rusiju nisu uspjele u svom naumu jer su se smrznule do smrti. Da, to se zaista dogodilo, prvo Napoleonu, a zatim Hitleru. Možda Rusi imaju posebnu otpornost na hladnoću? Gledajte, ljudi ovdje plivaju u ledeno hladnoj vodi (sigurno ste čuli za "morževe"), uranjaju u ledena jezera kako bi obilježili Bogojavljenje i trče maratone preko Bajkala. "Uranjanje u ledeno hladnu vodu za druge bi poput mene značilo smrt! Ja sam s Floride", napisao je Buddy Webb.

Dok se suočavaju s hladnoćom vani, Rusi u isto vrijeme u zatvorenom vole da im je toplo. Ne govorimo samo o parnoj kupelji, nego i o stanovanju. U Rusiji većina zgrada ima centralno grijanje, i jedino što možete učiniti kako biste regulirali temperaturu je otvoriti prozor kada je vruće ili obući više čarapa kada je hladno. Podesive radijatore ćete pronaći samo u nekim zgradama. "Stanovi, restorani i taksiji su zagušljivo topli. Spas sam našao u otvaranju prozora da udahnem svježi zrak i u hodanju bez kaputa od terminala zračne luke do aviona. Bilo je to uzbudljivo iskustvo, no svi su me gledali kao luđaka", napisao je Alan Paterson iz Australije.

Tradicija pijenja

Koliko vam votki treba da se napijete? Kako je pisao jedan od naših čitatelja, "5 boca votke u jednom sjedenju" ispostavilo se kao previše.

Naravno, alkohol utječe na različite ljude na različite načine, ali neki Rusi piju, odnosno PIJU. Rusi tradicionalno imaju puno pravila za pijenje votke i držanje zdravica (jedna za roditelje, jedna za "kaznu" i tako dalje). Ako se na ruskoj zabavi ne želite naći u zbunjujućoj situaciji, ograničite se na čašicu ili dvije i ne pokušavajte nadmašiti Ruse.

Komunizam

Da, neki su čak rekli da je komunizam bio dobar za Ruse, dok će ideologija drugima donijeti smrt. Slažete li se? Napišite nam u komentarima.