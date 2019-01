Putinov glasnogovornik: "U 11 navečer u Kremlju se radi punom parom, a Putin je pravi radoholičar"

Russia Beyond

Putin ima svoje viđenje vremena. Običan čovjek čitav tjedan čeka petak, vikend. Kod Putina nije tako, on nema slobodne dane, kaže glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov.

U intervjuu za list Argumenti i fakti Putinovog glasnogovornika Dmitrija Peskova pitali su događa li se da ga noću neočekivano probudi telefonski poziv Vladimira Putina.

"Događale su se neke izvanredne situacije. Ali, hvala bogu, ne tako često", odgovorio je Peskov. "Treba još znati da je predsjednik pravi radoholičar. On ima svoje shvaćanje vremena. Običan čovjek čitav tjedan čeka petak, vikend. Kod Putina nije tako, on nema slobodne dane. Nedjelja se, naravno, razlikuje od ponedjeljka, ali sve ovisi o situaciji. Upravljanje državom je kao rad visoke peći koja se ne smije ugasiti. To je proces koji se stalno odvija i ne može ovisiti o dobu dana. U 10-11 navečer u Kremlju se radi punom parom."

Kremlin Pool/Global Look Press Kremlin Pool/Global Look Press

Dmitrij Peskov je priznao da on ipak nije jedan od tih ljudi koji se mogu javiti Putinu u bilo koje vrijeme, pa ni jedan od onih s kojima Putin najčešće razgovara.

"U predsjedničkom kabinetu postoji telefonska linija koju mogu koristiti i ministri i rukovoditelji predsjedničke administracije. Oni se mogu izravno javiti predsjedniku kad je na radnom mjestu. A ako mu se netko želi javiti u drugo vrijeme, to može tražiti samo preko pomoćnika i ađutanata", kaže Dmitrij Peskov.

Kada se radi o javnom dijelu Putinovog posla, Peskov je čovjek koji je gotovo uvijek u blizini. Ali znatan dio Putinovog rada se ne odvija pred kamerama. I tada su pored predsjednika češće mnogi drugi ljudi, kaže on.

Mihail Klimentjev/ZUMAPRESS.com Mihail Klimentjev/ZUMAPRESS.com

Naravno da je bilo situacija u kojima ga je predsjednik grdio, priznaje Putinov glasnogovornik. "Ne zaboravimo da sam ja taj čovjek koji službeno 'lupeta' (smijeh). Da bi bio siguran da neće reći koješta glasnogovorniku je najbolje šutjeti. Ali što će vam glasnogovornik koji šuti?"

Dmitrij Peskov je također rekao da je sretan što sve ove godine (18 godina u predsjedničkoj administraciji, 10 kao Putinov glasnogovornik) radi uz Putina. "Možete reći što god, ali Putin je već ostavio trag u povijesti naše države, u povijesti čovječanstva. Ja sam u to siguran."