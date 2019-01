Glasnogovornik ruskog predsjednika objasnio kako Putin prima mirovinu

Russia Beyond

Predsjednik Rusije Vladimir Putin prima vojnu mirovinu i plaću na račun banke "Rossija", priopćio je njegov glasnogovornik Dmitrij Peskov.

"Kada su uvedene prve sankcije, Amerikanci su iz nekog razloga smatrali da su glavni krivci za prisajedinjenje Krima Rusiji neke naše tvrtke, uključujući banku 'Rossija'. Upravo tada je predsjednik donio odluku da svoju plaću i vojnu mirovinu prebaci na račun ove banke", rekao je Peskov u intervju za časopis AiF.

On nije naveo visinu Putinove mirovine, jer ni sam nije s time upoznat. A visina plaće je, kazao je, određena predsjedničkim ukazom.

Pritom predsjednik gotovo i ne koristi gotovinu.

"To se događa samo jednom do dvaput godišnje. Kada on, primjerice, ide na skijanje, pa svrati u restoran na planini gdje se plaća samo gotovinom", kaže Peskov.

U ožujku 2014. godine Sjedinjene Države su uvele sankcije protiv banke "Rossija" u kojoj, kako tvrde, svoj novac drže "mnogi ruski činovnici protiv kojih su uvedene sankcije".