Peskov objasnio zašto Putin ne može imati pametni telefon

Glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitrij Peskov ispričao je zašto Putin ne može imati pametni telefon.

Korištenje ovog uređaja podrazumijeva apsolutnu transparentnost pa ga šef države ne može imati iz sigurnosnih razloga, objasnio je on u intervjuu za list Argumenti i fakti.

"Odlično! A kako se ranije moglo bez mobitela. Zapravo, šef države ne može imati pametni telefon, jer bi to značilo pristanak na potpunu transparentnost", odgovorio je Peskov na pitanje novinara kako Vladimir Putin funkcionira bez takvog telefona.

Peskov je također rekao da Putin dolazi do informacija iz novina i časopisa, kao i s interneta. I da mu Twitter nije potreban da bi bio bliži običnim ljudima.

"U Kremlju i Novo-Ogarjevu predsjednik na stolu ima gotovo sve novine i časopise. On mnogo toga pročita. Čita i u avionu, s obzirom na to da je to praktički njegova druga kuća. Na internetu sam gleda vijesti", rekao je Peskov.

Isto tako pres-služba predsjedniku svakodnevno priprema razne informativno-analitičke materijale. Za šefa države pravi se izbor televizijskih vijesti, "digest" verzija, koje on gleda kada ima vremena, ponekad dok se vozi automobilom, ili u avionu, a ponekad i noću, kod kuće, rekao je Peskov.

Glasnogovornik ruskog predsjednika govorio je i o osobnom odnosu prema društvenim mrežama. Kako se ispostavilo, Facebook nikada ne koristi, kao ni rusku mrežu Odnoklassniki, a nema pojma, kako ističe, ni kako izgleda VKontakte (ruski Facebook). Napominje da za tim nema nikakvu potrebu, i da ne želi sebe na to prisiljavati. Vjeruje da korisnici društvenih mreža izlažu riziku osobne podatke. Pritom misli, između ostalog, na ljubitelje Instagrama, čije uvjete korištenja gotovo nitko ne čita. Instagram je nazvao genijalnim izumom, ukazujući na njegovu nezaštićenost, budući da predstavnici tvrtke profil u svakom trenutku mogu zatvoriti, navodeći kao primjer stranicu Ramzana Kadirova koja je bila blokirana bez ikakvog objašnjenja.