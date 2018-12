10 američkih navika kojima se Rusi uistinu dive

U bilo kojoj američkoj trgovini će vas prvo dočekati s velikim osmijehom. To je ugodno, no u Rusiji se prekomjerna ljubaznost percipira kao nešto neiskreno i sumnjivo.

Ako pitate Amerikanca odakle dolazi, ispričat će vam sve o svom rodnom gradu, državi, pa čak i o svojim precima, odakle su došli u SAD i kako su postali uspješni. Postavite isto pitanje Rusu i vjerojatno ćete čuti sve o nedostacima života u njegovom rodnom gradu. Kako smo već ranije napomenuli, samohvala u Rusiji nije prihvatljiva.

Mnogi ruski roditelji se boje da njihova djeca neće upisati fakultet i da neće steći "respektabilnu" profesiju. Prije nekoliko su godina najpopularniji studijski smjerovi u Rusiji bili "menadžer" i "ekonomist". Amerikanci, pak, ne smatraju da je manualni rad nešto sramotno, jer na njemu često mogu fino zaraditi bez visokog obrazovanja. Srećom, i u Rusiji je ugled radničke klase također u porastu.

U Rusiji poslodavac plaća porez za zaposlenike, uključujući doprinose za mirovinsko osiguranje, no ljudi rijetko obraćaju pozornost na to. Amerikanci često sami plaćaju poreze, pokušavajući pronaći najbolje porezne olakšice i gdje potrošiti dodatni novac. Rusi znaju da trebaju uštedjeti nešto novca od plaće i planirati potrošnju, no mnogi radije žive "ovdje i sada" i obično svaki mjesec potroše svoju cijelu plaću.

2. Optimizam i vjera u bolje sutra

Optimizam i vjera u svijetlu budućnost su dobre navike, iako se mogu činiti pomalo naivnima. Rusi znaju najpopularnije američke fraze: "Don't worry, be happy", "Drži fige" i "Sve će biti u redu". U Rusiji, s druge strane, postoji popularna izreka: "Nadaj se najboljem, pripremi se za najgore."

1. Znaju unovčiti najsuludije ideje

Rusi koji stvaraju nevjerojatne stvari često ne razmišljaju o komercijalnoj koristi svojih izuma. Amerikanci, s druge strane, znaju unovčiti i najneozbiljnije stvari: od pisma Djeda Božičnjaka do kišobrana za pivo. Ako znate stvarati vlastitim rukama, svi će vam savjetovati da pokrenete vlastiti posao. Nije li to "američki san"?