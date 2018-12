6 navika iz Sovjetskog Saveza kojih se Rusi ne mogu riješiti

1. Ništa se ne baca

Jeste li ikad prošli pored stambenih zgrada u Rusiji i primijetili nizove balkona pretrpanih Bog zna čime? Starim drvenim skijama, potrganim radioprijemnicima, dijelovima automobila... Apsolutno svime. To je jedan od simptoma sovjetskog mamurluka. Najvjerojatnije su i u stanu ormari i police puni beskorisnih stvarčica - neki se Rusi jednostavno ne mogu suočiti s bacanjem stvari.

U SSSR-u se bacanje stvari smatralo rasipnim i ta se navika zadržala. Čini se da nikada ne možete znati kada će vam zatrebati zahrđale škarice za nokte koje vam je dala teta, ili ona teglica ukiseljenog luka čiji je rok upotrebe istekao prije 20 godina. Sovjetske obitelji su rijetko bacale hranu u smeće. Čak i ako je jelo bilo na rubu toga da postane zeleno, uvijek se moglo spasiti u vidu krutona ili kartoške.

2. Najbolje stvari se čuvaju za svjetliju budućnost

Mnogi Rusi čuvaju nekoliko prekrasnih kristalnih ili porculanskih servisa skrivene u ormarićima. Obično su se takvi servisi dobivali za vjenčanja, obljetnice ili rođendane. Tako da su bili, i još uvijek jesu, vrlo dragocjeni. Međutim, gotovo nikada se ne koriste.

Više je vjerojatno da ćete vidjeti Rusa da se osmjehne strancu na ulici (vidi pod 5) ili da pjeva američku himnu od toga da izvadi svoj najbolji porculan. Njihovi su svakodnevni tanjuri, šalice, zdjele i pribor za jelo vjerojatno napuknuti i stari, no gotovo je sigurno da posjeduju kvalitetan servis koji negdje na sigurnom skuplja prašinu. Razlog - ljudi su u Sovjetskom Savezu sanjali o svijetloj komunističkoj budućnosti, pa su svoje najvrednije stvari čuvali za neka prosperitetnija vremena.

Takav se način razmišljanja odnosi i na odjeću - haljine i odijela se nisu nosili toliko dugo da su, jednom kad su zatrebali, izašli iz mode. Neki Rusi ni dan danas ne vade daljinski upravljač za televizor iz plastičnog omota kako se ne bi ogrebao.

3. Pretjerano razmišljanje o tome što će ljudi reći

"Što to radiš? Što će ljudi reći? Zar ne vidiš kako te gleda ona žena?" Sovjetski su roditelji obično bili prilično zahtjevni kada su poučavali svoju djecu kako da budu nepovjerljivi prema strancima, susjedima, kolegama itd. To bi moglo zvučati nategnuto, ali tada je to bio pravi strah. I danas se neki Rusi prema strancima odnose s nepovjerenjem: Zašto bi se itko odlučio posjetiti hladnu, brutalnu Rusiju, osim ako ga tu nije poslala strana tajna služba, zar ne?

4. Odbojnost prema komplimentima

Ova osobina nije isključivo ruska. Englezi također teško prihvaćaju komplimente. No, Rusi imaju reputaciju ljudi kojima je neugodno ako im netko pridaje neopravdanu pozornost. Na primjer, ako prodavač u trgovini postane previše prijateljski nastrojen, Rus će vjerojatno otići bez da je išta kupio. Čini se da je u Rusiji skromnost najbolja politika - na bivanje u središtu pažnje se u Sovjetskom Savezu gledalo s negodovanjem (vidi pod 3).

5. Nema smiješenja na ulici

Svatko tko je posjetio Rusiju ovu činjenicu zna i suviše dobro - Rusi se jako rijetko smiješe strancima, za razliku od Engleza i Amerikanaca koji se u šetnji svima smiješe od uha do uha poput luđaka.

Ozbiljni izraz lica je bio sastavni dio života u Sovjetskom Savezu. Bilo je mnogo nepovjerenja, prevrata, ljudi koji su se selili, a često nije bilo razloga za osmijeh. Bilo je, naravno, i puno razloga za osmijeh, i u to su se vrijeme pojavile neke dobre šale:

"Tri muškarca sjede u ćeliji na Trgu Dzeržinskog (sjedištu KGB-a). Prvi pita drugoga zašto je završio u zatvoru. Drugi odgovara: 'Zato što sam kritizirao Karla Radeka." Prvi odgovara: 'Ali ja sam ovdje jer sam govorio u prilog Radeku!' Okrenu se prema trećem muškarcu koji sjedi u tišini i pitaju ga zašto je on u zatvoru. Treći muškarac odgovara: 'Ja sam Karl Radek.'"

Ipak, stara ruska poslovica još uvijek zvuči istinito - smijeh bez razloga je znak gluposti. Ako od nepoznatog Rusa iskamčite osmijeh, potapšajte sami sebe po leđima.

Napomena: Samo zato što se Rusi ne smiješe ne znači da nisu prijateljski nastrojeni. "Hladna ljubav"!

6. Duge gozbe

Rusi obožavaju ogromne gozbe s prijateljima i rođacima koje traju satima. Vole na večeri provoditi sate, jedući klasična ruska jela poput ruske salate, peljmena i ščija - baš kao u SSSR-u. Vjerojatno će na večeri biti i poprilična količina pića i brojne zdravice za sve što postoji. Rusi kažu: "Ako večera stigne do deserta, zabava nije uspjela."