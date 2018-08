10 američkih navika koje začuđuju Ruse

Bol koju osjeća Rus kada vidi osobu u cipelama za van kako hoda po kući je neopisiva. Čak se i Rusi koji već dugo žive u Sjedinjenim Državama ne mogu prestati čuditi nekim američkim navikama!

10) Cinkanje

U Rusiji (i svim postsovjetskim zemljama) općenito nije prihvatljivo otvoreno se žaliti na kolege ili susjede. Ako Rus osjeti potrebu da iskritizira kolegu, to će mu reći osobno ili će šutjeti. Opće pravilo je da neće obavijestiti šefa o tome. Takozvano "obavještavanje" se smatra nepristojnim i šteti odnosima. Ne radi se samo o različitom mentalitetu - cinkanje se podsvjesno povezuje s represijom Sovjetskog Saveza, kada su se osude ljudi prenosile iza njihovih leđa - "obavještavanjem". Stoga se Rusi znaju zbuniti kada Amerikanci prozivaju jedni druge ne zbog osobne netrpeljivosti nego zbog nepoštivanja pravila.

9) Držanje oružja kod kuće

Rusi mogu kupiti nesmrtonosno i lovačko oružje, no ovdje nije uobičajeno imati pištolj, a većina ljudi na držanje oružja kod kuće gleda negativno. Rizik od nasilja brine ljude, i zato je Rusima teško razumjeti zašto je u SAD-u tako lako kupiti pištolj i zašto Amerikanci žele nositi osobno naoružanje.

8) PREGLASNO pričanje

Pri susretu s Amerikancima Rusi primjećuju da ovi uvijek govore glasnije od većine ljudi. Neki takvu naviku pripisuju osjećaju slobode, opuštenosti i ravnodušnom odnosu prema drugima. U Rusiji će one koji prave previše buke vjerojatno smatrati folirantima, posebno na javnim mjestima. Rusi svoje osobne misli vole zadržati za sebe ili eventualno podijeliti sa svojim uskim krugom.

7) Jedenje brze hrane

Tko ne voli hamburgere i pomfrit? Posjetite bilo koji ruski grad i u trgovačkim centrima i na ulicama ćete vidjeti puno restorana brze hrane. Ipak, ankete pokazuju da samo četiri posto Rusa posjećuje takva mjesta češće od jednom tjedno, dok u SAD-u ta brojka iznosi 30 posto. Većina Rusa preferira kuhanu hranu, i to ne samo zbog uštede novca: 85 posto ljudi smatra da bi se konzumacija brze hrane, grickalica, gaziranih pića i instant hrane trebala ograničiti. Kako itko uopće može odrezak s pire krumpirom usporediti s hamburgerom?

6) Pripremanje za Božić i Novu godinu unaprijed

Amerikanci praznične pripreme počinju u studenom, dok se u Rusiji ukrasi koji vise s novogodišnjih jelki rijetko mogu vidjeti prije druge polovice prosinca. S druge strane, mi obično ne skidamo ukrase sve do kraja siječnja, dok ih se Amerikanci rješavaju čim blagdani završe. Mnogi Rusi se čak šale da svaki "pravi" Rus božićno drvce treba ostaviti u stanu sve do početka proljeća. Stvar je u tome da Rusi prvo slave Novu godinu, zatim Božić 7. siječnja i Staru Novu godinu 14. siječnja. Nakon što blagdani prođu, ljudi su skloni zaboraviti na drvce.

5) Hodanje u cipelama za van po kući

Ovo je u očima svakog Rusa ozbiljni faux pas! Mi se čim stignemo doma odmah preobujemo u papuče ili skinemo u čarape. Ako Rus primijeti da na njegovom kauču sjedite u tenisicama, njegovo srce će biti slomljeno. Srećom, većina Rusa ima dodatni par papuča ("tapki") za goste.

4) Obavezno ostavljanje velikih napojnica u restoranima

Ostavljanje napojnice je u Rusiji uobičajena stvar, no ljudi napojnicu ostavljaju samo kada su zadovoljni uslugom. Ona obično ne iznosi više od 10 posto, no nitko se neće iščuđavati ako ne ostavite ništa. Izdašne napojnice za konobare, taksiste, spremačice i vratare u SAD-u ponekad stvarno zbunjuju Ruse.

3) Mjerenje temperature oralno

Iako je mjerenje temperature u ustima pouzdanije, Rusi to rade ispod pazuha. Zašto? Odgovor je jednostavan - zbog higijene. Ne znate tko je prije vas koristio toplomjer, zar ne?

2) Gigantomanija

Amerikanci sve vole što je moguće veće, od automobila do porcija u restoranima (i ogromnih napojnica nakon usluge, naravno). Rusi poštuju takvu širinu duše, no ponekad se zabezeknu kada vide pakiranje mlijeka od četiri litre (četiri puta veće nego u Rusiji), pakiranje deterdženta za pranje suđa od dvije litre (Rusima je to u potpunosti neshvatljivo) ili pizzu promjera pola metra (je li to pizza za cijelu obitelj?).

1) Upozoravanje na sve!

Ako se u Rusiji za nešto želite izboriti na sudu, to znači da je stvar krajnje ozbiljna, dok se čini da u SAD-u ljudi na sud idu i zbog najmanjih nesuglasica.

Zbog precedentnog prava tvrtke pokušavaju ukloniti mogućnost sudskih predmeta pomoću upozorenja. Rusi se čude javnim slučajevima poput onog o klijentu koji se u kafiću opekao na "prevruću kavu" jer nije bilo upozorenja. Ili upozorenja da su škare oštre i da mogu rezati... u slučaju da niste znali. Usput, kava je vruća! Nažalost, ova upozorenja zaista jesu potrebna jer ljudi mogu podići tužbu praktički ni zbog čega.