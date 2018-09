Sedamnaestogodišnji Sibirac najjači školarac na svijetu

Russia Beyond

Zlatnu medalju na upravo završenom svjetskom prvenstvu u powerliftingu u Južnoafričkoj Republici, na kojem je sudjelovalo preko 200 natjecatelja, osvojio je mladi Sibirac iz Krasnojarskog kraja Semjon Dukšanin.

Semjon ima sedamnaest godina, živi u mjestu Bogotole, a natjecao se unutar nacionalne reprezentacije u kojoj je predstavljao svoj Krasnojarski kraj. On je u tri discipline za natjecatelje do 18 godina i kategoriji do 120 kilograma ukupno podigao 780 kilograma i osvojio 40 bodova više od drugoplasiranog Čeha. Treći je bio natjecatelj iz Slovačke.

Osim glavne nagrade, Semjon je osvojio još tri medalje, dvije zlatne u dizanju iz dubokog čučnja i s klupe i srebrnu iz mrtvog dizanja, gdje je od njega bio bolji Čeh Filip Porteš.

Na pitanje kako uspijeva uskladiti učenje u tehničkoj školi i treninge Semjon odgovara "bez problema".

"Treniram tri puta tjedno, imam dva treninga dnevno. A kako stižem i učiti i trenirati? Pa lako. Nastavnici imaju razumijevanja. Osim toga, treninzi su poslijepodne."

Ipak, priznaje da je strepio kakav će rezultat postići, s obzirom na to da su se radikalna promjena klime i dugi let negativno odrazili na njegovo zdravlje. Kako je istaknuo, pobjedu duguje napornom petogodišnjem treniranju i dobrom treneru Vladimiru Kortunovu.

