Kako je 19-godišnja Moskovljanka postala najbolja zavarivačica u Rusiji

Najbolji zavarivač Rusije je djevojka. Da, djevojka. Moskovljanka Dijana Bagautdinova bila je jedina ženska osoba na natjecanju zavarivača WorldSkills održanom u Rusiji krajem kolovoza. I pobijedila je. U finalu je bila bolja od dvadesetak muškaraca. Kako to da 19-godišnja studentica ne može zamisliti život bez zavarivanja?

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

"Nevjerojatno me privlači sam proces zavarivanja", kaže Dijana. "Veliko je zadovoljstvo gledati kako gori iskra i 'ušiva' metal. To je vrlo lijepo."

Za zavarivanje se zainteresirala prije tri godine, kada je bila na praksi na fakultetu, na smjeru za projektanta grijaćih sustava. Dijaninom majstoru se svidio njezin rad, pa joj je ispričao za prvenstvo WorldSkills. To su natjecanja u kojima sudjeluju mladi stručnjaci iz raznih profesija, od kuhara do građevinaca.

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

Dijanina majka se šokirala kada je saznala na kakvo natjecanje ide njezina kći. "I prijatelji su se začudili kada su saznali, no svi su me podržavali i poticali kada mi nešto nije išlo od ruke i kada sam htjela odustati", kaže Dijana. Svakodnevno je do kasno u noć usavršavala vještinu zavarivanja kako bi se što bolje pripremila za WorldSkills.

Natjecanje je imalo četiri faze, u kojima se provjeravaju različite vrste zavarivanja - od jednostavnih cijevi do složenih objekata i različitih vrsta metala. Suci su ocjenjivali brzinu rada, kvalitetu, ljepotu i hermetičnost varova. Najbolja je bila Dijana.

Tko kaže da to nije ženski posao?

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

Smatra se da je posao zavarivača težak i opasan, te da zbog toga u ovoj profesiji ima daleko više muškaraca. I naravno, Dijanini suparnici su se začudili kada su vidjeli da djevojka sudjeluje u natjecanju. Doduše, ona kaže da su prema njoj bili vrlo korektni.

"Nisam imala nikakvo psihičko opterećenje, jer su me dečki tretirali kao ravnopravnog suparnika, kao i sve ostale", kaže Dijana, ali ujedno dodaje kako bi željela da je nitko ne doživljava kao "djevojku-zavarivačicu", nego kao "pravog profesionalca koji dobro radi svoj posao".

Za sada je savladala nekoliko načina zavarivanja i ima peti profesionalni stupanj od šest mogućih. Kaže da poznaje samo još par djevojaka koje su se zanimale za ovaj posao, ali da bi ih uskoro moglo biti i više, jer ona na svom fakultetu vodi tečaj zavarivanja za učenike starijih razreda - i za dječake i za djevojčice.

Ujedno studira na Moskovskom prometnom sveučilištu, no planira se i kasnije profesionalno baviti zavarivanjem.

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

Kao pobjednica Dijana sada pretendira na mjesto u nacionalnoj reprezentaciji WorldSkills koja će predstavljati Rusiju na svjetskom prvenstvu.

"Ako vas netko voli, onda prihvaća i vaš hobi"

Za sada su Dijani na prvom mjestu studij i posao. Slobodno vrijeme ima samo vikendom, i uglavnom ga provodi kod kuće (sviđaju joj se knjige o Harryju Potteru) ili u šetnjama parkom.

Druži se s vršnjacima na fakultetu. Među njima ima i zavarivača, i ljudi kojima ta profesija nije bliska. Dijanu ne zanimaju noćni klubovi i slične zabave. Ne gubi puno vremena niti na društvene mreže, premda razmišlja o otvaranju profila na Instagramu, koji će posvetiti omiljenom poslu.

Iz osobne arhive Iz osobne arhive

Trenutno nema dečka. Smatra da joj profesija neće smetati u privatnom životu. "Ako vas netko zaista voli, onda vas prihvati u potpunosti, zajedno s vašim hobijem", kaže ona.