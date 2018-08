Želite li ljepoticu za djevojku, budite spremni odriješiti kesu!

Nitko me nije uputio u to, a odrasla sam u Moskvi. Uvijek sam plaćala isto koliko i on, to jest gotovo pola (on bi platio 30% više). Tako mi je govorila intuicija i takav je običaj u Europi. Za mene je to bilo nešto posve normalno, sve dok mi ruski rođak nije ispričao kako on svojoj djevojci plaća sva putovanja, odlaske u restorane i šoping. Jednom je prilikom zaboravio novčanik kod kuće te je djevojku zamolio da mu kupi krumpiriće kada je ogladnio. Ona mu je nakon toga cijelu večer govorila da je on sada njezina "sponzoruša". Usput, djevojka radi i zarađuje više od njega.

Takvo ponašanje me toliko zaprepastilo da sam tu priču ispričala bliskoj prijateljici. Zamislite samo kako sam se iznenadila kada je prijateljica frknula i rekla da i ona nikada ništa ne plaća i da je to nešto posve normalno. Ispada da se ruski muškarac osjeća loše kada ne plaća za ženu. S time su se u potpunosti složili i moja frizerka i moj zubar i kolega s posla. Sestra mi je čak rekla i da su se moji ruski prijatelji šokirala kada sam jednom prilikom sama platila večeru u kineskom restoranu. To je zapravo značilo da moj muž nije pravi muškarac.

Sutradan sam sve to ispričala svom sirotom mužu. On se prisjetio nekoliko naših zajedničkih odlazaka u trgovine i kafiće i čudnih pogleda prodavača i konobara kada sam ja plaćala.

Razgovor je na njega ostavio tako dubok dojam da mi sada u Moskvi ne dopušta da izvadim novčanik iz torbice. Moram priznati da se na takvo što lako naviknuti. Ipak, imajte na umu da našim muškarcima takvo nepravedno ponašanje počinje ići na živce:

"Čim se krenete viđati s lijepom Moskovljankom, spremite se na peglanje kartice! Ispostavlja se da je ona pravi gurman i da jede puno i raznoliko: i meso, i ribu, a voli i popiti! Trebate smisliti i gdje je odvesti na odmor, poraditi i na romantici. Rezultat toga za mene je više posla, a manje novca i energije. Što je u tome pravedno? I ona zarađuje", rekao mi je kolega s fakulteta.

"Danas je uobičajeno da udvarač hrani djevojku, vozi je na odmor i daje joj darove, jer mu je jasno da je na snazi pravilo: želiš li ljepoticu, radi. Meni se čini da se radi o zastarjelim pravilima iz vremena kada žene nisu radile nego su ostajale kod kuće s djecom", govori moj poznanik, inače poduzetnik.

Za mene su u odnosima ipak najvažniji uzajamna podrška i uzajamno pomaganje. Ne mogu zamisliti da cijelu svoju plaću trošim samo na sebe, dok moj voljeni plaća odlaske u restorane, odmor i moju odjeću. Mi smo od samog početka tim u kojem nitko nikome nije uteg, i u kojem se trudimo jednako ulagati u zajednički život - a to se tiče i novca i vremena i emocija. Upravo se na taj način gradi sretan brak.