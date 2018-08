Seks na prvom izlasku u Rusiji? Ništa neobično

"Upoznali smo se u baru, popili nekoliko pića i kroz par sati smo krenuli kod nje. Nije bila moj tip, ali ja ne mogu odbiti ženu koja mi predlaže seks, posebno ako nije baš antipatična", pripovijeda jedan Moskovljanin priču poznatu mnogima: srelo se dvoje odraslih i završilo u krevetu.

Neke stvari u Rusiji su ipak kompliciranije nego što izgledaju na prvi pogled, i seks na prvom izlasku je jedna od njih.

Općeprihvaćeno mišljenje je da Ruskinje izbjegavaju seks na prvom izlasku. Za to postoji čitav niz razloga, a najčešći od njih je sumnja. Misli o mogućim negativnim posljedicama mnogim Ruskinjama brane da se opuste. Seks na prvom izlasku, naravno, ne može biti razlog uništenog života, ali također je općeprihvaćeno da se pristojne žene tako ne ponašaju.

"Žena mora paziti na svoj ugled. Ona ne može pristati na seks sa svakim muškarcem na kojeg naiđe", kaže 20-godišnja Moskovljanka Ana.

Mnogi također misle kako muškarcu treba dati šansu da se pokaže kao osvajač.

"Vjeruje se da muškarac uživa u osvajanju ženskog srca koje na početku izgleda kao nepristupačna tvrđava", kaže Jelizaveta (32).

Neka istraživanja javnog mnijenja svjedoče da znatan dio muške populacije dijeli to mišljenje. Psiholog Tatjana Šiškina kaže da se 25 posto predstavnika jačeg spola slaže da im je prije seksa potreban period upoznavanja i igre mačke i miša. Na taj način žena sačuva svoj ugled, a muškarac dobije mogućnost savladavanja barijera i dokazivanja i sebi i svijetu koliko je jak. I na kraju krajeva, postoji mišljenje da ruski muškarci ne poštuju ženu koja prelagano dozvoljava da joj se priđe.

Stanovnici velikih gradova poput Moskve ipak kažu da su rezultati sličnih anketa čista budalaština. "Žene su jednaka bića kao i mi, i one imaju jednake želje i potrebe. Jedina razlika je u tome što nije opće prihvaćeno da i one glasno govore o svojim željama", kaže Aleksandar (29), koji je imao bar dvije duže veze koje su počele sa seksom na prvom izlasku.

Kako je nestalo pravilo trećeg izlaska?

Kako se ispostavilo, većina naših muških sugovornika su entuzijasti kada se radi o mogućnosti da već na prvom izlasku odvedu nekog u krevet. Kažu također da im nije svojstveno da ne cijene ženu koja je pristala na seks na prvom izlasku. Naprotiv, kako se izrazio jedan Moskovljanin, "muško samopouzdanje u tom slučaju može samo rasti".

Za Ruskinje našeg doba pravilo trećeg izlaska je također nešto iz prošlog stoljeća i mnoge misle da je prvi izlazak pravo vrijeme za "prešutnu suglasnost". Pod određenim okolnostima, dakako.

"Žena može pristati na seks na prvom izlasku iz razloga koji baš i ne ovise o konkretnom muškarcu. Recimo da je imala naporan dan, ili se želi zabaviti, izaći iz stanja šoka pošto je saznala da je njezin bivši spavao s njenom prijateljicom. Možda se ne sjeća kad je posljednji put imala spolni odnos, možda nema gdje prenoćiti ili je jednostavno odlučila večeras biti 'loša djevojka'", kaže Moskovljanka Viktorija.

Da bi došlo do seksa u ranoj fazi poznanstva muškarac ipak treba biti vrlo privlačan. "Na kraju krajeva, i djevojkama treba seks! Ponekad isto tako jako kao i muškarcima", kaže Julija (29).

Ruskinje su s jedne strane svjesne da muškarac može izgubiti svaki interes za nju jer je tako brzo "pristala", a s druge strane, spremne su i same izgubiti svako poštovanje prema muškarcima s takvim stavom.

Ipak, čini se da postoji bar jedno pravilo koje važi za sve Ruskinje: što god radili, nemojte otvoreno predlagati seks. "Ako nešto ne podnosim, to su prijedlozi u stilu 'ajmo kod mene u stan'", kaže 27-godišnja Aleksandra iz Moskve.

Možda ta vrsta otvorenosti, nedvosmislenosti i može proći ili je, štoviše, potrebna u nekim drugim kulturama, ali u Rusiji će je doživjeti samo kao hladan tuš. Evo što kaže jedna Ruskinja koja živi u Nemačkoj:

"Prilazi mi kolega (znam da ima ženu i dijete koji trenutno nisu u gradu) i zove me u bar ili u stan na pivo. Kaže mi da mu se sviđam i da bi me želio odvesti u krevet. Nisam mogla doći k sebi od iznenađenja! U Rusiji bi me zvali na piće, čekali bi da se napijem pa da me zavedu ili siluju. Još uvijek ne znam što bih mislila o ovom eksplicitnom i pristojnom njemačkom prijedlogu."