Sovjetski suparnik Concordeu u novom ruhu u Kazanju

Prvi nadzvučni putnički zrakoplov na svijetu postavljen je ispred Tehničkog sveučilišta u Kazanju (nekadašnji Institut za aeronautiku u Kazanju). Plan je zrakoplov pretvoriti u muzej do kraja godine, odnosno do 50. godišnjice prvog leta Tupoljeva-144.

Prije nego što je zrakoplov restauriran, proveo je 30 g0dina u dvorištu tvornice. Sada je opremljen sa specijalnim sustavom rasvjete koja kroz različite modove može simulirati oblake ili vedro nebo, tako da izgleda kao da zrakoplov leti.

Rektor sveučilišta planira zrakoplov pretvoriti u interaktivni muzej.

Posjetitelji muzeja će moći upravljati određenim kontrolama iz kokpita. "Djeca će moći ući u rep zrakoplova, te gledati multimedijske prezentacije, vidjeti kokpit”, rekao je rektor.

Tu-144 je u britansko-francuski Concorde, jedini nadzvučni putnički zrakoplov ikad proizveden. Mogao je letjeti više od 2000 km/h, a svoj prvi let imao je 31. prosinca 1968., dva mjeseca prije svog europskog suparnika.

No, tek krajem idućeg desetljeća imao je svoj prvi komercijalni let, 1977. godine. Do tada je Concorde već bio u komercijalnoj upotrebi već dvije godine. Tu-144 je imao samo 55 letova, ispostavilo se da su troškovi avioprijevoznika bili jednostavno preveliki.

Godinu dana poslije, 1978. godine ukinuti su putničku letovi i zrakoplov se koristio samo kao teretni zrakoplov. Na kraju je u potpunosti povučen iz službe te je korišten za sovjetski svemirski program, a kasnije ga je koristila i NASA.