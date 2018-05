Kako je tekst o lutkama za seks doveo do žestoke rasprave o granicama privatnog života u novinarstvu

Ovaj hotel s tri zvjezdice se nalazi nedaleko od poslovnog centra Moskva-City. Sobe imaju krevet, veliki televizor i zrcalo koje prekriva cijeli zid. Na ležajima se nalaze tamnoputa djevojka, djevojka istočnjačkog izgleda i ruska "Lolita", s veličinom grudi broj osam. Sve su one lutke za seks i sve dolaze iz španjolske franšize Lumidolls. Sve je jako higijenski, potvrđuje osoblje.

Prvi ruski bordel sa silikonskim lutkama za seks naplaćuje pet tisuća rubalja (oko 70 eura) po satu. No ove lutke nimalo ne nalikuju na one koje smo vidjeli u seriji "Stari Divlji zapad". One su "hladne" (iako se mogu "zagrijati"), "tvrde", "umjesto jezika imaju kvrge i resice", čini se da u njima nema ničega, a "kada stavite prste u njihovo grlo, oni idu sve do mozga".

Ovo je opis iz članka objavljenog na federalnom portalu The Village, koji je svog novinara poslao na urednički zadatak - da stupi u seksualni odnos lutkom i čitateljima ispriča sve o tome.

Neuspjela anonimnost



Ipak, ono što je izazvalo veliku reakciju javnosti nije bio sam novinarski eksperiment, nego dio članka posvećen autorovoj bivšoj djevojci.

Sudeći prema tekstu, seksualna igračka nije u novinaru izazvala osjećaje potrebne za taj proces. Stoga je mladić otvorio nekoliko fotografija svoje bivše djevojke na mobitelu, a u članku je detaljno opisao nekoliko intimnih epizoda iz njihovog života, uključujući trenutke u kojima su imali oralni seks. Upravo mu je to sjećanje pomoglo da "dovrši" zadatak, priznaje u članku, koji je potpisan izmišljenim imenom.

Međutim, anonimnost je sljedećeg jutra narušena. "Zdravo. Ja sam ta bivša iz članka u The Villageu. I objasnit ću vam što nije u redu s člankom", napisala je 22-godišnja novinarka Nina Abrosimova na svojem Facebooku.

Legion Media Legion Media

Nina je objasnila da su njezin i autorov identitet dobro poznati među novinarima i urednicima portala, zbog čega je čak i anonimni članak grubi napad na njezin privatni život. "Ruke mi se lede kada čitam ovo. Taj tekst je napisan i objavljen pri potpunoj svijesti da će me tisuće ljudi sada vidjeti golu. Za mene je ovo ponižavajuće. (...) Na kraju dana je o meni raspravljala četvrtina mog Twittera. Voljela bih da nikad nisi napisao taj tekst. Ali, s obzirom da si sam sebi dao dopuštenje da ga napišeš, odlučila sam svima reći da je to tvoj tekst", piše Nina.

Otkriveni autor članka, 24-godišnji Kirill Rukov, je na to odgovorio u javnoj objavi, rekavši da nije imao namjeru nikoga uvrijediti, i da je slika bivše partnerice "kolektivna".

Reakcija na društvenim mrežama

"Nina, ne poznajemo se, ali podržavam te, suosjećam s tobom i nadam se da ćeš što prije zaboraviti ovu odvratnu situaciju", komentira Jekaterina Iličova. S Ninom suosjećaju mnogi.

"Članak je odvratan. Zašto opisivati seks s nekim tko vam više nije blizak/bez pristanka te osobe/čuvati fotografije te osobe i masturbirati na njih? I javno pisati o tome", prokomentirao je na Twitteru korisnik @frost_bluebbery.

Mnogi su pitanja uputili ne autoru nego uredništvu novina koje su objavile sporni članak. Zašto urednik nije rekao autoru da ukloni neke od pretjerano eksplicitnih detalja? "Kakav je etički položaj The Villagea? Zar oni u svom pokvarenom malom svijetu ne znaju da privatni životi ljudi imaju granice?", pita Marija Vilegžanina Donska.

Glavna urednica The Villagea Tatjana Simakova je naglasila da je članak u početku bio zamišljen kao anoniman, i da nitko u uredništvu nije znao što je u njemu istinito, a što "izvještaj o fantazijama osobe koja masturbira". Dodala je i da je ideja iza članka bila "pokazati koliko je važna čovječnost, čak i u seksu" te je izrazila žaljenje što ta misao nije prenesena u potpunosti.

Getty Images Getty Images

Mnogi komentatori nisu mogli shvatiti Nininu reakciju te smatraju da je njezin čin bio vrlo čudan način za stjecanje popularnosti. "Mladu damu je uzrujalo što ju je autor spomenuo potpuno anonimno i što je koristio pseudonim. Uzrujalo ju je što je mala skupina ljudi prepoznala junakinju u članku te je odlučila to rastrubiti cijelom internetu, postižući Streisand efekt. Sada pola interneta bruji o tome. Čestitajmo mladoj dami na njezinoj logici", smatra Dave Mastein.

"Priča o članku o lutki zapravo pokazuje nešto vrlo značajno: ruski mediji su apsolutno zatvoreni u sebe - novinari pišu članke za novinare o sebi-novinarima i svojim bivšim partnerima-novinarima, pa pretpostavljaju da će svi znati o kome govori anonimni članak", zaključuje @tsuprikova.

U Rusiji se rijetko raspravlja o pitanjima seksualne etike. Mnogi se korisnici, umjesto da iznesu svoj stav, više vole šaliti. Primjerice, "Čekam da Meduza (drugi popularni portal) objavi kartice s naslovom 'Zašto je loše masturbirati na bivše partnere'."