8 načina kako piti votku u Rusiji: Od ultra-sigurnog do po život opasnog

1. Kao varalica (ultra-sigurna metoda)

Aljona Repkina Aljona Repkina

Ova metoda je za one koji žele piti bez da se napiju. Da, i to je moguće. Imajte na umu da biste prije pijenja trebali pojesti hranjivi obrok kako biste bili sigurni da je važ želudac obložen. Prije zabave "trgnite" čašicu votke, oko 50 g. To će pomoći vašem tijelu da se pripremi za kasniji unos alkohola.

Tijekom noći svakih 30 minuta popijte 40 g votke, i ne zaboravite jesti "grickalice" poput kuhanog krumpira s maslacem ili marinirane haringe. I zapamtite - između svakog pića nastojte popiti dosta soka od brusnice ili tople vode. Garantiramo vam da ćete se probuditi svježi poput rose.

2. Kao ruski car (sigurna metoda)

Votka je krajem 18. stoljeća, za vrijeme vladavine ruske carice Katarine Velike, bila naširoko prihvaćena kao piće za elitu. Danas se ona smatra najpitkijim alkoholnim pićem.

Stručnjaci za votku kažu da ovo piće ističe najbolje kvalitete skupih zakusaka. Klasična varijanta uključuje tanke kriške usoljenog lososa ili pastrve s malo limunovog soka i vlascem. Mogli bi vam ponuditi i male pite s maslacem, crvenim ili crnim kavijarom i komoračem. Moderni ugostitelji su osmislili "neokraljevski" način pijenja votke. Na dno čaše prvo se stavi komadić ribe ili žličica kavijara, preko čega se ulije votka. Okus je prilično neobičan, ali nema sumnje da ćete se osjećati poput cara.

3. Kao pravi komunist (prilično sigurna metoda)

Ne brinite, ne morate staviti crvenu kravatu oko vrata i Lenjinov portret iznad kreveta. No ova varijanta podrazumijeva konzervu papalina u ulju, glavoča u umaku od rajčice, štrucu crnog kruha i dobru staru facetiranu čašu.

Konzerviranu ribu uvijek otvarajte nožem. To je obavezno. Zaboravite na tanjure, uzmite vilicu i jedite ravno iz konzerve. Cijelom štrucom kruha obrišite nož, a zatim odrežite debelu šnitu. Neka razina votke u svakoj čaši bude visoka oko 2,5 cm.

4. Kao ruska seljačina (normalno)

Ako odaberete ovu opciju, do večeri ćete sigurno biti pripiti, no ujutro ćete se osjećati svježe. Prije no što se bacite na pijenje votke, provjerite njezinu temperaturu. Trebala bi biti ugodno ohlađena, na otprilke 10 stupnjeva Celzija, ni toplija ni hladnija. Kao što svi znamo, voda se pretvara u led, no alkohol ne, pa bi mogli završiti u ispijanju čistog etanola.

Uzmite štrucu mirisnog kruha. Preporučujemo "Borodinski". Ulijte 50 g votke u čašu. Udahnite miris kruha, zatim glasno izdahnite. Prvo, tako ćete izgledati kao tipični Rus. Drugo, ova operacija će otpuhati alkoholne pare. Votku popijte brzo, a zatim ponovno pomirišite kruh i zagrizite ga. To je to. Bravo.

5. Kao ruski James Bond (iznad prosjeka)

James Bond nije popularan samo u zemljama engleskog govornog područja. Vrlo je dobro poznat i u Rusiji. Kako biste se osjećali kao špijun, trebat će vam 60-90 mg votke i 30 mg suhog vermuta. Za razliku od Bondovog savjeta za ispijanje votka-martinija, ovo piće je bolje i protreseno i promiješano. U njega možete dodati i ranije u ledu zamrznute masline.

6. Kao iskusni pijanac (opasno)

Za ovaj ludi koktel u shaker dodajte 60 bombona istog okusa i 180 mg votke. Miješajte dok alkohol ne dobije boju bombona. Ostavite nekoliko sati u hladnjaku. Zatim filtrirajte koktel i poslužite s gumenim bombonima. Možete koktel presuti u zdjelu, dodati marmeladu i votku u boji - neka se sve marinira dva dana. Nakon pijenja ovog pića će vam trebati nekoliko dana godišnjeg odmora.

7 . Kao netko tko ne osjeća okus alkohola (jako opasno)

Mnogi poznavatelji votke kažu da dobar alkohol od pšenice ima ugodno mek, pomalo voćni okus. Zato se lako kombinira sa slatkim, svježim okusima. Mnogi finski i ruski brendovi su izumili sirupe s okusom vanilije, jabuke, trešnje, pa čak i čokolade za ljubitelje slatkog. Preporučuju da ih kombinirate sa sladoledom. Ali, iskreno govoreći, ovo zna biti poprilično skupo. Dodavanje šećera u običnu votku je dobra alternativa. To će smanjiti gorčinu/rupu u vašem novčaniku.

8. Kao netko na putu u samouništenje (opasno po život)

Ova metoda je za "partijanere" koji piju kako bi se napili što je brže moguće. Svake tri do četiri minute popijte oko 30 mg votke. Zakuska je za slabiće, kao i voda. Za zaista eksplozivno djelovanje pušite dvije cigarete istovremeno. Nastavite dok ne budete mrtvi pijani (do toga bi trebalo doći za otprilike 20 minuta).

Ne zaboravite za sljedeće jutro unaprijed kupiti ibuprofen, aktivni ugljen i tri boce mineralne vode. Sretno.