Video: 55-godišnjak na rukama prešao 10 kilometara između dva grada

Prije pet godina Sulejman Magomedov, rođen u Kaspijskom, malom gradu na jugu Rusije [1820 km od Moskve, republika Dagestan], odlučio je postati legenda. Sve što je 50-godišnjak imao od iskustva iza sebe je 25 godina bavljenja hrvanjem slobodnim stilom (u Dagestanu se borilačkim vještinama ne bave samo lijenčine), iznenadno zanimanje za masažu i skorašnje treniranje joge. Ispostavilo se da je to dovoljno da se Magomedov odluči na eksperiment: da na rukama prijeđe put od Kaspijska do prijestolnice Dagestana Mahačkale, između kojih ima 10 kilometara.

Eksperiment nije uspio. "Bio sam neiskusan, vrijeme je bilo loše, nisam to imao u vidu. Iskreno, jednostavno sam se smrznuo", rekao je Magomedov kao da se pravda. Tada je, 2013. godine, na rukama uspio prijeći "samo" kilometar i pol.

Biti bolji od Brucea Leeja

Otada se mnogo toga promijenilo. Kao prvo, Magomedov je odlučio da nije dovoljno samo hodati na rukama. Naučio je niz "trikova": najteže položaje iz joge koje ovaj čovjek u godinama zauzima u sekundi, sklekove na jednom prstu, višesatno stajanje na čavlima. I, možda, nešto najimpresivnije: kod kuće je naučio gutati noževe s oštricom dugom 45 centimetara.

"To je vrlo teško, izuzetno neugodno i krajnje opasno. Ali ne postoji bolji način da se pokažu izvanredne sposobnosti ljudskog tijela. Zato sam odlučio probati. Prvo sam dugo vježbao s gumenim crijevom, zatim sam počeo trenirati s kratkim noževima", objašnjava Magomedov.

Kao drugo, Magomedov ipak nije odustao od ideje da na rukama prijeđe put između dva grada i tijekom godina je ova zamisao prerasla u njegovu društvenu misiju. On to barem shvaća na taj način: "Želim da svi saznaju da čovjek može prijeći 10 kilometara samo na rukama! Da je Bruce Lee mogao raditi sklekove na dva prsta, a da Dagestanac to može učiniti na jednom! I želim biti primjer za Dagestan i za cijelu Rusiju i pokazati za kakva čuda je sposoban naš narod."

U svibnju ove godine on je ipak prešao svojih 10 kilometara od Kaspijska do Mahačkale, za što mu je bilo potrebno 12 sati. Ako vam se čini da je to mnogo, vidite što je na ovom polju aktualni svjetski rekord. 1900. godine izvjesni Johann Hurlinger je na rukama prešao 1400 kilometara od Beča do Pariza. 55 dana je na rukama hodao 10 sati dnevno. Sulejmanov san je oboriti ovaj rekord.