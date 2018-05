Od Sahalina do Kalmikije: Koliko je ovaj Rus u stanju istrčati?

8. travnja u 18:18, negdje u trsci na južnoj granici ruske republike Kalmikije, stoji 38-godišnji sportaš koji je završio svoj ultramaraton. Zove se Dmitrij Jerohin i upravo je pretrčao Kalmikiju sa sjevera na jug, 574 km za 7 dana 10 sati i 48 minuta, 77 kilometara na dan.

Dmitrij je od 2006. godine istrčao preko 150 maratona i ultramaratona, među kojima 250 km pješčanog maratona u Sahari (2013.), 1700 km Supermaratona Moskva - Soči (2014.) i 60 km na najvišoj nadmorskoj visini - Everest maraton (2017.). Koliko ovaj čovjek može istrčati? I ništa manje važno pitanje: zašto?

Everest Dmitrij Jerohin

Želja i izazov

Dmitrij je pravnik iz Novokuznecka. Zainteresirao se za trčanje kada je imao 25 godina i pročitao knjigu "Trčanje u pomoć" čuvenog ruskog maratonca Andreja Čirkova, koji je počeo trčati tek kada je napunio 54 godine (danas Čirkov ima 78 godina, a istrčao je 179 maratona!).

"Nisam volio sport, ali me je inspirirala njegova (Čirkovljeva) priča i odmah sam počeo planirati kako ću trenirati, izabrao sam maraton za koji bih se mogao pripremiti za 100 dana i ostvario svoj plan za 96 dana", govori Dmitrij. Zahvaljujući Čirkovljevoj knjizi Dmitrij se zainteresirao za ultramaraton (staza duža od maratonskih 42 kilometra) i osjetio potrebu da skrene s asfaltirane staze i prijeđe u planine i pustinje.

Do maratona u Sahari 2013. Dmitrij je već istrčao nekoliko u Rusiji i Ukrajini, ali vrelina i problemi sa zalihama hrane su doveli do toga da taj maraton postane jedno od najvećih iskušenja u njegovom životu. Kao najveći izvor kalorija ponio je mast, ali ona se istopila već drugog dana. Dmitrij bi četiri dana trčao bez hrane da mu nije pomogao sunarodnjak Vladimir Vološin koji je s njim podijelio svoje zalihe. Jerohin je završio utrku na 43. mjestu, brže od svih ostalih maratonaca iz Rusije. Da nije bilo nezgode s hranom, vjerojatno bi bio među 30 najboljih.

2016. godine je sebi postavio zadatak da napravi krug oko Bajkalskog jezera i na taj način skrene pozornost na lošu ekološku situaciju u regiji. Staza je bila teška: jednom je par dana trčao pored šumskog požara i dvaput je imao blizak susret s medvjedom. Za 28 dana istrčao je 1200 kilometara, 500 kilometara manje od planiranog. Bio je hospitaliziran zbog bojazni da se zarazio krpeljskim meningoencefalitisom. Ali ni to ga nije zaustavilo da kuje ambiciozne planove.

Sahalin Jevgenij Feldman

Što ga tjera da trči?

Za mnoge ljude trčanje je dosadna stvar. Trčanje u divljini ima dodatne minuse, poput zaraza i loših vremenskih uvjeta. Ali Dmitrij i njemu slični maratonci kojih je u Rusiji sve više shvaćaju da je rizik neizostavni dio avanture.

Jerohin je prošle godine pretrčao Sahalin od sjevera na jug: 1000 kilometara za 20 dana, preko rijeka i kroz divlju prirodu. Istina, noćio je u hotelima i privatnim kućama na koje je nailazio.

"Kad trčim mislim na to gdje gazim, mislim na stazu i pratim svoje psihičko stanje", kaže Dmitrij za Russia Beyond.

Svaki put kada postavi sebi novi cilj, posveti taj maraton nečemu važnom za čitavo društvo. Maraton Moskva - Soči je, primjerice, bio dobrotvorni maraton koji je prikupio sredstva za ljude koji su pretrpjeli moždani udar, a maraton u Kalmikiji je za očuvanje stanovništva ugrožene sajga antilope.

Dmitrij također rado dijeli savjete i trenira druge ultramaratonce. "Od 2008. godine treniram ljude. Neke redovito, nekima samo dajem savjete. Radim to besplatno. Raduje me sama ideja širenja kulture trčanja u Rusiji", kaže on.

Svoj naredni maraton će trčati između 14. i 27. svibnja: 900 kilometara kroz 10 gradova Zlatnog prstena.

Sjeverna Osetija - Alanija Dmitrij Jerohin

"Maratonac mora imati živčani sustav koji će ga čuvati od monotonije", kaže Dmitrij. "Postoje ljudi koji psihički nisu u stanju tako dugo trčati. U takvim slučajevima savjetujem da poslije svakog kilometra istrče 50-100 metara sprinta, da se 'osvijeste'. Može se također trčati uz glazbu ili audio-knjigu."

Ne postoji savjet koji će odgovarati svima, vjeruje Dmitrij. "Ja sam pristalica regularnog trčanja, bar 15-20 km dnevno. Za one koji tek počinju trčati, najvažnije je da budu oprezni. Početnici se lako ozlijede i zato ne treba žuriti. Pomoći će vam redovni treninzi i svakojaki savjeti s YouTubea".