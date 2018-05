7 stvari koje su u nekim zemljama prihvatljive, a u Rusiji nepristojne

7. Ako srčete za stolom





U nekim zemljama je normalno mljackati i ispuštati različite zvukove dok jedete. Na taj način gosti ponekad pokazuju da uživaju u hrani koju ste im pripremili. U Rusiji biste na ovaj način pokazali samo svoje loše navike. Pokušajte jesti tiho, a ako želite da izrazite zahvalnost, samo recite: "Spasibo!"



6. Ako ostavite hranu u tanjuru





U nekim zemljama se savjetuje da malo hrane ostavite u svom tanjuru, jer ako pojedete sve, to znači da želite još. U Rusiji ljudi još pamte oskudne godine, tako da svoj obrok treba pojesti do kraja. U nekim restoranima možda će vas čak pitati zašto niste pojeli jelo i kuhar bi to mogao doživjeti kao uvredu. Inače, ostaci hrane se obično ne bacaju. Stari kruh se daje pticama, a juha psima lutalicama.



5. Ako u restoranu ne platite račun za damu





Čak i ako je njena plaća dvostruko veća od njegove, ona ipak očekuje da on plati večeru. Ova situacija je prilika za muškarca da se pokaže kao kavalir, što se neće tumačiti kao uvreda ženinog dostojanstva, što se događa u zapadnim zemljama.



Istovremeno, međutim, žena u Rusiji može ponuditi da sama plati, ali ovo je samo neka vrsta testa. Ako muškarac ne inzistira platiti račun, ona će to tretirati kao tvrdoglavost i vjerojatno s njim neće ponovno izaći na sastanak. Međutim, u slučaju da žena zaista inzistira da plati svoj račun, to vjerojatno znači da zaista ne želi da joj on plati večeru i da za romansu nema apsolutno nikakve šanse.



4. Ako zaboravite kod kuće skinuti cipele





Navika da se kod kuće nose cipele uobičajena je u mnogim zemljama, ali ne u Rusiji. Zapravo, to Ruse šokira do dubine njihove duše! To je kao da legnete u krevet s čizmama i u kaputu. Rusi uvijek izuvaju cipele kad dođu kući i obuvaju papuče (tapočki). Vrlo reijtko po kući idu bosi. Svaki član obitelji ima svoje papuče, a ponekad i dva para: zimske i ljetne, a obično u kući ima i nekoliko pari papuča za goste.



Isto važi i za kućnu odjeću. Kod kuće se ljudi obično presvuku i to ne u pidžamu, koja je samo za spavanje. Bade mantil se nosi poslije kupanja ili ujutro. Generalno, Rusi se vole presvlačiti i ne shvaćaju ako neko cijeli dan provodi u istom odijelu.



3. Ako izađete u provod sportski obučeni





U Rusiji ljudi se oblače u skladu s prilikom. Odjeću za teretanu ili trening treba nositi samo kada se bavite sportom ili vježbate. Isto tako, šorc i japanke pristojno je nositi samo na plaži i u vikendici.



Iako se za Ruskinje često kaže da pretjeruju (nemojte se iznenaditi ako vidite djevojku koja nosi štikle u svakoj prilici i po svakom vremenu), neprihvatljivo je da u trgovinu idete u pidžami.



2. Ako ne posjetite prijatelja i ne pozovete ga kod sebe u goste

Gostoljubivost se u Rusiji izuzetno cijeni. Ako odete u grad u kojem imate prijatelja, na primjer, na poslovno putovanje, a ne svratite kod njega, očekujte da će se on uvrijediti. Ili ako živite u istom gradu, a ne posjećujete se često, to će također pokrenuti pitanja o tome koliko ste zaista bliski. U Rusiji da biste proveli vrijeme s prijateljima ne morate to planiratie unaprijed.



1. Ako ste neiskreni





U Americi na pitanje "Kako si?" često se čuje odgovor "Dobro", ali u stvari nikoga stvarno ne zanima. U Rusiji se takav odgovor smatrao neiskrenim. Ako ne želite čuti o nečijim problemima, zašto onda pitate? Bolje da ne kažete ništa. Znači, ako vas Rus pita "kako si?", pripremite se za dugu priču i budite spremni da ispričate i svoju.