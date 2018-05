U gostima kod Rusa: Kako iskazati poštovanje prema domaćinu?

Rusi ponekad ne pozivaju u goste čak niti ljude s kojima se godinama poznaju. Ili nemaju dovoljno povjerenja u njih, ili smatraju da im stan nije dovoljno dobro uređen za primanje pojedinih ljudi (Rusima je važno što će gost pomisliti o njihovom stanu). Ako ste vi jedan od "izabranih", ne bi bilo loše da znate nekoliko važnih pravila ponašanja u gostima.

Ne odlazite u goste praznih ruku

Ne trebate nositi skup poklon jer ne idete na rođendan, ali ipak razmislite o tome što biste mogli "dodati" trpezi. Takav je običaj. To može biti neki slatkiš ili vino. Rusi imaju običaj poslužiti gosta onime što je donio. Zato je najbolje da donesete ono što i sami najviše volite.

Ako u tom stanu ima djece, ponesite nešto i za njih - Kinder jaje, bojanku ili nešto drugo, ovisno o dobi.

Papuče

Ako idete Rusima u goste, napominjemo da će vam obuća ostati u predsoblju. Rusi ne hodaju obuveni po kući, a za goste imaju papuče. Te papuče mogu biti i četiri broja veće, s prorezima ili na cvjetiće, ali zapravo nemate izbora - prihvatite ono što vam se ponudi kako se domaćin ne bi uvrijedio.

Eventualno možete ponijeti sa sobom svoju "kućnu" obuću i preobuti se kad uđete.

Obilazak stana

Čak i ako domaćin živi u malom dvosobnom stanu, vjerojatno će vas najprije provesti kroz svoje obitavalište. Možda će eventualno preskočiti spavaću sobu, ali će vam pokazati sve ostalo - i gdje možete oprati ruke, i tko je na fotografiji u dnevnoj sobi, i kada je kupljen novi televizor...

To je svojevrsni ritual, u kojem je vaša uloga pokazati bar minimalno zanimanje za ono što vam domaćin pokazuje. Pitajte ga za neku sitnicu ili nešto u stanu pohvalite, bar reda radi. Nakon toga će vam biti ponuđeno da sjednete. Doduše, domaćin se može uživjeti u priču o svome stanu, što znači da ćete stajati sve dok se on sam ne umori od stajanja. Nije pristojno sjesti prije nego što vam to bude ponuđeno.

Pažljivo s ručnicima!

Ako u kupaonici ima više ručnika, pazite koji ćete upotrijebiti. Nekima je svejedno, ali ima i ljudi koji nerado dijele svoj ručnik s bilo kim.

Najvjerojatnije će vam unaprijed biti pokazano koji je ručnik pripremljen za vas (tijekom već spomenutog obilaska). Ako se to nije dogodilo, onda je bolje da pitate koji ručnik možete koristiti.

Trebate li ponuditi svoju pomoć?

Ne brinite, vjerojatno nećete dobiti nikakav "zadatak", ali ipak ne bi bilo loše da ponudite pomoć, primjerice da postavite tanjure na stol ili ih maknete nakon večere. Domaćinu će to goditi, a "prljav posao" svakako nećete dobiti vi, nego neko od bližnjih (ukoliko niste samo vi u gostima).

Piti ili ne piti?

Ovo je više retoričko pitanje. Pijte, naravno. Ali napominjemo da u svakom ruskom društvu ima onih koji smatraju svojom obvezom napiti sve ljude u svom okruženju. Ako se takvom čovjeku učini da niste dovoljno popili, postoji opasnost da se upustite s njim u alko-okršaj. Budite sigurni da je za njega pobjeda pitanje časti.

Ako ne možete ili ne želite piti, ipak prvu čašu treba podići i nazdravite s domaćinom (izuzev ako ste bolesni ili u drugom stanju). Bar navlažite usne, ako ništa drugo.

Ne spuštajte čašu za vrijeme zdravice

Kad Rus počne govoriti zdravicu, znajte da to može potrajati. Govornik često počne "od Kulina bana" i toliko se zanese da ni sam ne zna dokle je stigao i kada će završiti, ali ne očajavajte. Vrlo je važno da ne spustite čašu prije kraja zdravice, jer bi to bio znak nepoštovanja. Možete spustiti čašu tek kada nazdravite i bar malo otpijete iz čaše, zajedno s ostalima.

Kada treba ustati i otići kući?

To je vrlo suptilna stvar. Nitko vam neće reći da je vrijeme za odlazak (to bi bilo grubo). Sami to trebate osjetiti. Štoviše, kako se večera bliži kraju i tanjuri se prazne, domaćin vas sve više nudi, dok ne iznese posljednje što ima. Ali to ne znači da trebate pojesti i to posljednje. U određenom trenutku se ipak trebate zaustaviti, zahvaliti domaćinu i otići. Danas je običaj da se iz gostiju ode prije ponoći. Bolje je da odete ranije, nego čekati da vam domaćin kaže "Baš lijepo što ste došli!" ili da domaćica počne prati suđe.