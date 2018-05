Kako ostati živ na ruskoj svadbi: Kratki vodič za goste

1. Najvjerojatnije ćete morati mnogo piti.

Pomirite se s tim. To je neizbježno. Alkohol se na ruskim svadbama konzumira u velikim količinama. Ne vrijedi se protiviti. Jedino što možete je pripremiti se na vrijeme. Primjerice, prije početka svadbe pojedite komadić maslaca. Tako su, navodno, u školama KGB-a učili obavještajce kako da piju, a da stanje opijenosti nastupi što kasnije. Pročitajte i naš članak o tome kako piti votku s Rusima i preživjeti.

2. Morat ćete poslušati jako puno neopisivo dugih zdravica.

Scena iz filma "Gorko" Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Dobra strana je u tome što se uopće ne morate zadubljivati u smisao zdravice. Svejedno se na kraju sve svodi na želju da mladenci budu sretni, zdravi i dugovječni. Nezgoda je u tome što pojedini vole formulirati svoje zdravice u stihu, i što je najgore, sami sastavljaju te stihove. Problem je u tome što nije svaki Rus nadaren kao Puškin. To znači da slušanje zdravica može za vas biti prilično veliko iskušenje. Poslije svake zdravice preporuka je piti zajedno s ostalima - vidi točku 1.

3. Ljudi oko vas će često vikati "Gorko!"

Ništa ne brinite - to ne znači da je hrana gorka. Ti gromoglasni uzvici nisu upućeni kuharu već mladencima. Prema ruskoj tradiciji, oni svojim slatkim poljupcima trebaju zasladiti gorku votku koju piju gosti. Drugo je pitanje postaje li votka od toga zaista slađa. Jedno je sigurno: što duže traje slavlje, sve više se pije. Prema tome, ipak postoji neka tajna veza između tih uzvika i okusa votke. Za sve ostale detalje vidite točku 1.

4. Glavni junaci ruske svadbe nisu mlada i mladoženja, niti njihovi roditelji, nego čovjek koga svi zovu "tamada".

Tamada je nešto kao "moderator svadbe". On određuje kada će tko jesti, kada će tko nazdraviti, kada će tko plesati... On je neka vrsta redatelja cijelog čina. Samo je pitanje koje "redateljske škole" se on pridržava. Kada su gosti na ruskoj svadbi nezadovoljni ili se dosađuju, u pravilu je za to kriv tamada. Jedino što vam u tom slučaju preostaje jest točka 1.

5. Na ruskoj svadbi ima mnogo igara na otvorenom i svakojakih pitalica s nagradama.

Pojedine takve igre uključuju i natjecanja u snazi i vještinama. Primjerice, iz nekog razloga su popularne narodske zabave poput navlačenja konopa ili skakanja u vrećama. Ponekad je teško dokučiti smisao pojedinih igara. Jedna od takvih je na primjer, "more se talasa - sad". Na tamadinu naredbu odrasli se ljudi trebaju ukočiti u čudnim pozama. To nije lako s obzirom na količinu popijene votke, ali kad se mora - nije teško. Ako si želite barem malo olakšati, pogledajte točku 1.

6. Na ruskim svadbama često izbija tuča.

Scena iz filma "Gorko" Kinopoisk.ru Kinopoisk.ru

Postoji čak i mnoštvo poslovica čiji se smisao svodi na sljedeće - "svadba bez tuče je bačen novac". Ne treba se toga bojati. I utoliko prije ne treba tražiti uzroke. Najvjerojatnije je izbio neki filozofski spor o sudbini Rusije, o svjetskoj politici, mjestu muškarca i žene u društvu ili o sportu, pa su strane posegle za "uvjerljivijim argumentima". Glavno je da ne smetate ljudima. Kroz nekoliko trenutaka oni će se svakako pomiriti, pobratimiti i pristupiti točki 1.

7. Mogli bi od vas tražiti novac.

Na ruskoj svadbi postoji jedan običaj koji je daleko opasniji od tuče. Mogao bi vam prići tamada s kapom ili bilo kojim drugim pogodnim predmetom i početi priču koja otprilike glasi ovako: Ako želite da mladenci sretno žive... ili da dobiju djevojčicu... ili dječaka... Sve se to može dogoditi u svakom trenutku. Budite pripravni i držite u džepu nekoliko novčanica. Nije preporučljivo da u kapu stavljate kreditnu karticu. Ne dozvolite da vas sve to oneraspoloži. Bolje je da to shvatite kao dodatni svadbeni poklon. A još je bolje da se sjetite točke 1.

Ako vas sve ovo nije uplašilo, onda je sigurno da ćete se na ruskoj svadbi osjećati kao riba u vodi. Doduše, bolje ju je jednom doživjeti, nego o njoj mnogo puta čitati.