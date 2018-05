Zašto je izgradnja Krimskog mosta naljutila Amerikance?

Novinar televizijskog kanala RT, Aleksandar Gurnov, dao je komentar na izjavu službenog glasnogovornika američkog State Deparmenta, Heather Nauert, koju je nedavno dala povodom puštanja u funkciju Krimskog mosta. Naime, ona je tada napomenula da izgradnja mosta na Krimu otežava plovidbu u ovom dijelu sveta, posebno kada su u pitanju brodovi većeg deplasmana koji moraju prolaziti kroz Kerčki tjesnac.



Prema mišljenju Gurnova, Amerikance je posebno naljutilo to što Krimski most ne dozvoljava da ispod njega prođu brodovi veličine nosača zrakoplova. Da je gospođa Heather, kada je govorila o eventualnoj opstrukciji plovidbe u Kerčkom tjesnacu, u glavi imala isključivo američke nosače zrakoplova, potvrđuje i reakcija Aleksandra Gurnova na tu njenu izjavu.



"Što se tiče našeg mosta, jedino površinski brod veličine američkog nosača zrakoplova ne može proći ispod njega. To je više nego očigledno, i to mogu potvrditi stručnjaci koji su ovdje s nama. Dakle, nosači zrakoplova ovuda neće proći" - istaknuo je Gurnov u emisiji "Pogres" koji se emitira na televiziji "Zvijezda".



Krimski most predstavlja u građevinskom smislu pravog diva koji povezuje Kerč i Krimski poluotok preko Kerčkog tjesnaca. Po svim elementima radi se o jednom od najdužih mostova na svijetu i najdužem mostu u Europi. Most ima lučnu konstrukciju s rasponom svakog pojedinačnog luka od 227 metara. Ukupna dužina mosta je gotovo 19 km, maksimalna visina konstrukcije je 80 metara, a visina prometnih traka u odnosu na razinu mora je 35 metara. Troškovi gradnje mosta procijenjeni su na oko 3,5 milijardi eura, a sama njegova gradnja je završena u rekordnom roku zahvaljujući nevjerojatnom požrtvovanju građevinaca.