Krimski most se pojavio na Google kartama

Russia Beyond

Krimski most, čija je cestovna dionica otvorena za promet prije dva dana, pojavio se danas i na aplikaciji Google karte.

Most je unesen na Google karte, no servis ne omogućuje kretanje vozilima od Tamanjskog do Kerčanskog poluotoka, nego predlaže korištenje trajekta, prenosi agencija TASS.

Na servisu Yandex.Karti Krimski most se, inače, pojavio još 15. travnja, dakle mjesec dana prije nego što je predsjednik Vladimir Putin na čelu kolone od 30 teretnih vozila, za volanom kamiona KAMAZ, svečano otvario prijelaz za promet.

Prema informacijama s Yandexa, preko mosta vodi autocesta od federalnog značaja A-290 Novorosijsk - Kerč.

Podsjećanja radi, u prvih 24 sata po otvaranju prijelaza, Krimskim mostom je prešla oko 21 tisuća vozila. Zbog kvarova i ispražnjenih rezerovara službe za ceste evakuirale su četiri automobila, a pripadnici prometne policije su napisali nekoliko kazni zbog prekoračenja brzine, čije ograničenje iznosi 90 km na sat.

Most je 16. svibnja otvoren za putničke automobile i autobuse, dok će kretanje teretnim vozilima biti dozvoljeno tek najesen. Do kraja iduće godine planirano je puštanje u promet i željezničke dionice najdužeg mosta u Europi i Rusiji (19 km).