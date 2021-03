Tko je bio u Rusiji zna da su njezini stanovici veliki gurmani. Rusku kuhinju nije jednostavno opisati. Svaka velika društvena promjena u ruskoj povijesti ostavila je svoj trag, stotine naroda koji čine Rusiju unijeli su svoje ideje. Nekada se ruska kuhinja razvijala u tijesnoj interakciji sa stranim kuhinjama, a nekada u potpunoj izolaciji od njih.

Zato Russia Beyond svojim čitateljima umjesto teorije nudi konkretne recepte omiljenih ruskih jela i povijesno-kulturna objašnjenja nastanka i smisla svakog od njih.

Dobar tek!

Pravilo br. 1: Jedite što želite i kad želite

Rusi nemaju određeno vrijeme za ručak ili večeru. Ono varira od obitelji do obitelji, kao i od osobe do osobe. Restorani nude razne vrste hrane neovisno o dobu dana, za razliku od drugih država kao što je, primjerice, Italija.

Rusi ni goste ne dočekuju u neko određeno vrijeme. Na primjer, ako netko zakasni na večeru, može naknadno sam večerati.

Kao što ne postoji određeno vrijeme za dolazak gostiju, tako ne postoji ni određeni redoslijed kojim se jela serviraju na stol. Sadržaj večere nije striktno određen, premda obrok obično podrazumijeva juhu, salatu, meso ili ribu s prilogom od riže, krumpira ili rezanaca, i na kraju desert. Međutim, slobodno možete preskočiti bilo koju "stavku" s popisa ili promijeniti njihov redoslijed.

"Jako sam se iznenadio što moji rođaci iz Rusije poslije glavnog jela i deserta ćaskaju kao da su tek počeli jesti slano. Tamo se neprekidno jede", sjeća se Talijan Nino svog iskustva s ruske večere tijekom novogodišnjih praznika.

Nino se posebno začudio tome što redoslijed jela nije isti u svakoj kući i što nikad nije mogao biti siguran jede li se odrezak prije ili poslije "haringe pod bundom".

Zbog toga o pravilima gozbe u Rusiji treba znati ono glavno, a to je da zaboravite sva pravila!

Pravilo br. 2: Uvijek nešto popijte uz jelo!

Pa ipak, postoji jedno važno nepisano pravilo koje se poštuje na gozbi. Mnoge mame stalno govore svojoj djeci da uz jelo uvijek nešto i piju, jer se smatra da hrana bolje "klizi" ako ima i tekućine i da se bolje probavlja. Zato se nemojte iznenaditi ako uz glavno jelo dobijete i šalicu vrelog čaja. Druga varijanta je da se jelu dodaje juha - na primjer, ako imate samo sendvič.

Pravilo br. 3: Bez mesa i kruha nema života

Ako je zaista bitno, onda je to obavezno konzumiranje kruha za vrijeme ručka ili večere. Rusi obično jedu meso svaki dan. Doduše, u Rusiji se broj vegetarijanaca povećava, ali još uvijek nije lako pronaći sredovječnog vegetarijanca.

"Meso treba jesti svakodnevno. Ja ne bih mogao izdržati nijedan dan bez mesa", rekao nam je Jura, koji ne razumije zašto se tome čude njegova žena Njemica i kolege Talijani, koji nemaju ništa protiv toga da ručaju samo salatu i rajčice.

Stvar je u tome što je ruska zima duga i hladna, tako da je ljudima svakodnevno potrebno mnogo kalorija. Zato se kruh nudi gotovo uz svako jelo. Vjerojatno je gladno djetinjstvo ostavilo traga, pa će vam svaka ruska bakica reći da je kruh "svemu glava" i jest će ga čak i s lubenicom.

Pravilo br. 4: Bojite se prehlade? Jedite crveni i bijeli luk!

Što drugo može pomoći da se preživi zima i poboljša imunitet? "Tamo su ljudi opsjednuti konzumiranjem svježeg crvenog i bijelog luka za ručak i večeru. Rusi tvrde da ih to štiti od prehlade. Ja to nikad nisam probao, ali se ni ja nijednom nisam prehladio", kaže Nijemac Alex, koji je četiri mjeseca radio u zapadnom Sibiru. Svježi luk je zapravo redovan sastojak raznovrsnih ruskih salata. Tamo postoji običaj da se jede prepečeni crni kruh s "nadjevom" od uzgnječenog češnjaka.

Pravilo br. 5: U sve se dodaje kopar!

Nemojte očekivati raznovrsnost začina u ruskim jelima. Papar, lovorov list i kopar - to je otprilike cijeli popis. Nino se kao gurman i ljubitelj ukusne hrane čudi što "sva vlast" u ruskoj kuhinji pripada crvenom luku i papru.

"Okus ruskih peljmena je isti kao i okus ruskih odrezaka. Mnoga ruska jela bi mogla biti izdašnija ako bi se koristilo više začina. Time bi se dobile različite nijanse okusa", kaže Nino. "Sve u svemu, dominira okus majoneze".

Amerikanku Laru je tijekom boravka u Rusiji iritirao kopar. "Oni ga trpaju svuda! Svaki put kada ulazim u menzu osjećam samo miris kopra!"

Pravilo br. 6: "Kad se jede ne priča se"

Poznata je fraza koju ruske majke govore svojoj djeci: "Dok jedem ja sam gluhonijema". Taj savjet se daje iz sigurnosnih razloga, jer se, ako pričate dok jedete, možete lako zagrcnuti.

Možda iz tog razloga Rusi ne komuniciraju rado za vrijeme jela. Valjda su još kao djeca dobro naučili ovo pravilo. "Čini se da Rusi jedu s ciljem da se zasite. Jelo u Rusiji svakako nije vrijeme za druženje, bar u usporedbi s Francuskom ili Portugalom", kaže Claire koja je u Rusiji živjela četiri mjeseca. Ali ako hoćete "razbiti led", iznesite na stol votku ili čaj!

Pravilo br. 7: Čaj je pravi povod za druženje

Možda ste pročitali mnogo tekstova o ruskom gostoprimstvu kada je riječ o zajedničkom ispijanju votke, ali se ipak može reći da je glavno rusko piće čaj, a ne votka. Čaj se najčešće služi s keksima ili kolačima. Pravo druženje je kada s nekim pijete čaj. To je vrijeme kada je glavno jelo već prošlo, ljudi su opušteniji i počinju ćaskati.

Čim u Rusiji uđete nekome u kuću ili stan, odmah će vam biti ponuđen čaj. Šalica će vam biti nadopunjena čim je ispijete do dna. To je gesta gostoprimstva. To je nešto kao kada dobijete na poklon pletene čarape. Cilj je da osjećate toplinu unutra kada je vani hladno.

Pravilo br. 8: Nemojte pomagati domaćinu

Gost je najvažnija osoba za vrijeme ručka. Domaćin će se uvijek truditi da se što više svidi gostima.

"Ljudi su bili toliko zaokupljeni služenjem gostiju da je meni bilo neugodno. To je kao da ste otišli u restoran - domaćin vam servira jelo, a on sam ne jede", opisuje Nino svoje osjećaje na ručku kod ruskih prijatelja.

Ali, zar veća doza gostoprimstva može biti razlog za negodovanje?