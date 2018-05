Izrael zabrinut isporukom ruskog sustava S-300 PMU-2 "Favorit" Siriji

Ovo je izjavio bivši izraelski ministar obrane Moše Jalon, a prenijela ruska agencija RIA Novosti. Naime Izrael je vrlo zabrinut što Damask u suradnji s Moskvom želi značajno ojačati svoje defanzivne protuzrakoplovne kapacitete, koji bi bili u funkciji obrane glavnog grada i važnih zrakoplovnih baza od ponovnog napada kakav se dogodio 14.travnja 2018.godine.

"Ovakav razvoj događaja nam se uopće ne sviđa"- izjavio je bivši ministar obrane. On je napomenuo da se sirijska PZO uglavnom sastoji od sustava sovjetskog i ruskog porijekla koji ipak imaju ograničene performanse u pogledu efektivnog dometa njihovih raketa.

"S-300 je daleko opasniji sustav, i njegova eventualna pojava na prostoru Sirije nije dobra stvar. Ali, što da radimo. Ako ipak do toga dođe, naše je da budemo spremni i da se s tom prijetnjom izborimo."- istaknuo je Jalon.

I ranije je od strane Damaska bilo pokušaja da dođe u posjed PZO sustava ove kategorije, ali je snažnom diplomatskom akcijom koja je odigrana na relaciji Tel-Aviv-Moskva to izbjegnuto. Ali sada se stvari dodatno kompliciraju, uslijed nepredvidivih poteza Washingtona koji je sa svojim europskim saveznicima izgleda spreman, proširiti napade na Siriju, prilikom čega bi značajno podigao obujam i intezitet svoje operacije. Ovakvi potezi samo prave štetu u dosadašnjim "specifičnim kanalima komunikacije" koja vlada na liniji Tel Aviv-Moskva.

Njegov nasljednik Avigdor Liberman više puta je zaprijetio da će Izrael uništiti S-300, ukoliko bi sirijska vojska ovaj sustav upotrebljavala protiv izraelskih zrakoplova, koji s vremena na vrijeme izvode zračne udare po susjednoj državi.

Inače, radi se o varijanti sustava S-300 koji je svijetlo dana ugledao 1997.godine. Predstavlja univerzalni samohodni višekanalni raketni sustav, koji je namijenjen obrani najvažnijih državnih i vojnih objekata i pozicija od masovnog udara suvremenim i perspektivnim zrakoplovima, strategijskim krstarećim raketama, taktičkim i operativno-taktičkim balističkim raketama i drugim sredstavima zračnog oružja, u svim dijapazonima i pri svim brzinama njihovog leta. Sustav učinkovito djeluje pri intenzivnom protuelektronskom djelovanju koje stvara aktivne i pasivne smetnje.

Za njega je konstruieana i nova raketa mod. 48N6E2, koja je povećala daljinu presretanja balističkih raketa (do 40km) i aerodinamičkih ciljeva(do 200km). U jednom divizionu sustava S-300 PMU-2 "Favorit" nalazi se:

Zapovjedni punkt sustava upravljanja i navođenja 83M6E2 koji se sastoji iz borbenog punkta zapovjedanja 54K6E2 i trodimenzionalne radarske postaje kružnog promatranja 64N6E2

Radarske postaje 96L6E, 6 ciljnih radara 30N6E2 i do 12 transportno lansirnih jedinica 5P85SE (5P85TE) s ukupno 48 raketa u lansirnim kontejnerima.

Navođenih raketa 48N6E2 koje se nalaze u kontejnerima transportno-lansirnih jedinica

Sredstava tehničkog osiguranja koja su analogna prethodnoj verziji sustava S-300 PMU-1

Dobro uvježbane posade mogu ostvariti zaista razarajuće posljedice po neprijatelja, upotrebom ove verzije sustava S-300. Primjera radi, ovaj sustav s vjerojatnošću od čak 98% može presresti i uništiti cilj ekvivalenta taktičkog lovca na udaljenosti do 200km, dok balističke rakete s istom vjerojatnošću presreće na udaljenostima do 40km. Pri tome maksimalna brzina cilja koji se gađa je do 2800 m/s.