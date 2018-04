"Suhi zakon" u Moskvi: Ova vijest će vjerojatno rastužiti navijače koji idu na Svjetsko prvenstvo

Russia Beyond

Moskovske vlasti su najavile da će prodaja i konzumacija alkohola - i bilo kakvih pića u staklenim bocama - biti zabranjena na nekim područjima glavnog grada tijekom Svjetskog nogometnog prvenstva.

Zabrana će se početi provoditi nekoliko dana prije utakmica koje će se igrati u Moskvi, a uključivat će i dane utakmica. Iako vlasti još nisu objavile o kojim će se točno lokacijama raditi, zabrana će vjerojatno uključivati posebne zone za navijače u kojima će se prenositi nogometne utakmice.

Ova mjera se uvodi kako bi se spriječili incidenti pod utjecajem alkohola, no mogla bi razočarati one koji piju odgovorno te vole za vrijeme utakmice popiti pivo ili dva. Zabrana se vjerojatno neće odnositi na pubove i kafiće, iako to još nije potvrđeno.

Vlasti su priopćile da su napravile priručnik za pomoć alkoholiziranim nogometnim navijačima, bez otkrivanja daljnjih detalja.