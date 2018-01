Mogu li jastrebovi iz Kremlja presretati dronove?

Russia Beyond

Moskovski Kremlj zapošljava veliki broj osoblja, uključujući i nekoliko jastrebova i veliku sovu. Ptice se koriste za kontrolu lokalne populacije vrana, ali jedan novinar je vlastima nedavno postavio pitanje postoji li mogućnost da ptice grabljivice obaraju dronove.

"U Europi se ptice koriste u tu svrhu", izjavio je izvor iz policije za RIA Novosti. "Ali trebamo znati da je ženka jastreba teška oko 1,2 do 1,4 kilograma. To nije dovoljno da bi mogle presretati čak ni male dronove. Ptice trenutno nemaju taj zadatak, ali to je teoretski moguće. Samo što je u tu svrhu bolje koristiti sokolove nego jastrebove."

