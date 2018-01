Prigrlite lijenčinu u sebi: Što sve u Rusiji možete naručiti iz topline svoga doma

Russia Beyond

1. Hrana

Anton Novoderžkin/TASS Anton Novoderžkin/TASS

Postoje brojne aplikacije za naručivanje hrane iz McDonaldsa i drugih restorana brze hrane, stoga možete biti sigurni da u Moskvi nećete umrijeti od gladi. Među najpopularnijim servisima su Delivery Club, Foodfox i međunarodno poznati Uber Eats. Možete naručiti i osobnog kuhara koji će doći kuhati kod vas.

2. Čišćenje

Valerij Maticin/TASS Valerij Maticin/TASS

Da je bar ovaj servis postojao kada smo bili mladi i kada su nas mame tjerale da čistimo svoje sobe! Profesionalni čistač dolazi već isti dan jednim klikom na gumb, a uz to i čisti po pristupačnoj cijeni! Većina servisa, poput Qleana, čistače šalje nasumično, no, ako vam se određeni radnik svidio, možete zatražiti da vam ga pošalju ponovno.

3. Muž na sat vremena

Maksim Bogodvid/Sputnik Maksim Bogodvid/Sputnik

Ne, nije to na što ste pomislili. Želite zabiti nekoliko čavala u zid ili popraviti slomljeni namještaj? Ovi vam momci mogu pomoći. Iako bi neki naziv "žena na sat vremena" mogli smatrati uvredljivim, ovi radnici imaju deblju kožu i nisu tako osjetljivi.

4. Banja na kotačima

Mihail Maklakov/TASS Mihail Maklakov/TASS

Želite malo tradicionalne ruske razonode? Naručite banju! Jedan klik i specijalna banja na kotačima će k vama donijeti paru i šibanje brezovim metlicama. Usput, možete i kupiti banju na kotačima i voziti je naokolo baš poput jahte na prikolici. Nije li to savršeno?

5. Zabava

Sergej Savostjanov/TASS Sergej Savostjanov/TASS

Ako se spremate organizirati zabavu i već ste naručili hranu i piće, pozvali prijatelje putem društvenih mreža, posepremili stan (sve to bez da ste izašli iz kreveta), vrijeme je da razmislite o tome kako ćete zabaviti svoje goste. Možete naručiti razne vrste društvenih igara (Mosigra) ili pak kvizašku igru (pub kvizovi su jako popularni u barovima diljem Rusije) Mosquiz. Ili za svoju zabavu možete naručiti pjevača ili bend, no za to ćete morati biti spremni "odriješiti kesu".

6. Teretana i joga

Legion Media Legion Media

Kada zabava prođe, i kada vam se učini da je vrijeme da se izvučete iz kreveta, vratite se u formu! Moderna tehnologija vam i tu može biti od pomoći. Jednim klikom se u vašem stanu može nacrtati privatni trener ili instruktor joge sa svom potrebnom opremom. Postoji čak i nova oprema za tjelovježbu s elektrodama za 10-20 minuta vježbama, uz učinak kao da ste trčali i skakali sat vremena.

7. Imitiranje dobrog života

Peter Kovalev/TASS Peter Kovalev/TASS

Digitalna dilema - ako cijelo vrijeme sjedite kod kuće, kako ćete pokazati svojim Instagram pratiteljima da ste zanimljivi, pametni i cool? Pa, jednostavno naručite fotografa. Primjerice, mogu vam donijeti zadivljujuće cvijeće i snimiti fotografiju na kojoj izgleda kao da vam ga je darovao vaš dečko. Ili vam mogu donijeti skupog čistokrvnog psa kojeg možete zagrliti za sjajnu fotografiju.