Zabava u bestežinskom stanju: Ruski kozmonaut se provozao na usisavaču

Zapovjednik 55. misije Međunarodne svemirske postaje Anton Škaplerov je izveo prvi let na usisavaču u povijesti.

Video, u čijoj pozadini svira veliki hit R. Kellyja "I Believe I Can Fly" iz 1996. godine, objavljen je 20. siječnja na Škaplerovljevoj službenoj stranici na ruskoj društvenoj mreži VK i na Instagramu.

Uz snimku piše sljedeće: "Često nas pitaju vozimo li se na postaji na usisavaču. Uvijek sam morao odgovoriti kako to još nisam isprobao. Ali sada sam, tijekom subotnjeg čišćenja, pomislio kako je, s obzirom na to da mi je ovo već treći let, vrijeme da izvedem probni let na usisavaču!"

Ovo nije prvi put da se kozmonaut Škaplerov zabavlja u svemiru. Kako bi zabavio svoje pratitelje na društvenim mrežama, 2012. je na Međunarodnoj svemirskoj postaji novogodišnje zabave zasvirao gitaru.

Škaplerov je na čelu misije koja je započela 17. prosinca 2017. U misiji sudjeluju i Amerikanac Scott Tingle i Japanac Norishige Kanai.

