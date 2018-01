Ruski bloger "dovršava" naslovnice albuma dodavajući na njih - sebe

"Zovem se Igor i živim u hladnoj Rusiji. Između rastavljanja kalašnjikova i treniranja medvjeda rado slušam glazbu." Ovo je iskreni i, naravno, stopostotno istiniti (možeš misliti!) uvod Igora Lipčanskog, ruskog Instagram blogera koji ima neobičan hobi.

Lipčanski "poboljšava" naslovnice glazbenih albuma tako što im dodaje novu dimenziju - on doslovce razmišlja izvan okvira tako što širi slike i prikazuje ono što bi se moglo događati izvan samih snimki te na njih dodaje - sebe. "Dok promatram naslovnice albuma često u njima pronalazim mjesto za sebe", objašnjava Igor. Zahvaljujući čarobnoj umjetnosti Photoshopa.



Evo kako to izgleda. Ovdje Igor nježno naslanja glavu na rame popularne engleske pjevačice Adele na njezinom albumu 21.

Ovdje izgleda pomalo preplašeno, dok promatra čudnu djevojčicu na prozoru albuma Approaching Normal američkog rock sastava Blue October.

Srećom, preživio je prethodni mistični susret i očito postao stilist. To objašnjava neobičnu frizuru koju glazbenik will.i.am ima na naslovnici svoje ploče Willpower.

I evo ga opet u brijačkoj misiji - ovaj put u napadu na pazuh Jima Morrisona na kompilaciji The Best Of The Doors iz 1985.!

Igor prema zvijezdama ne pokazuje previše poštovanja. Ovdje se sprema uništiti lijepu haljinu Lane Del Rey na njezinom albumu Born to Die.

Nije ni čudo da se zvijezde pokušavaju držati na sigurnoj udaljenosti od njega. Yoko Ono odguruje Igora dok ljubi Johna Lennona na naslovnici njihovog albuma Double Fantasy.

No ipak se čini da je Igor dobar momak. Ovdje juri u pomoć Eminemu koji izgleda prilično melankolično na naslovnici albuma The Eminem Show.

Igor je bez sumnje patriot. Dok punkeri iz grupe The Ramones na naslovnici svog debitantskog albuma poziraju ispred zida, Igor na njemu piše "Coj je živ!", referirajući se na poznatu rusku rock-zvijezdu Viktora Coja (1962. – 1990.).

Ostala Igorova djela možete vidjeti na njegovom Instagramu. Nemojte mu zamjeriti ako ismijava vašeg omiljenog glazbenika - ipak je sve ovo samo zabava!