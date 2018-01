Žena koja je preživjela opsadu Lenjingrada posjetila svoj stan u Sankt-Peterburgu... nakon 70 godina

Есть мнение, что анфиладная планировка квартиры совершенно неудобна, так как комнаты получаются проходными. Но многие забывают, что обычно анфилада комнат в старых квартирах дублировалась параллельным коридором, и каждая комната имела отдельный вход из этого коридора. Таким образом, любое помещение при желании можно было изолировать простыми манипуляциями с дверьми. На фото — анфилада в замечательной квартире в Семенцах. В коммунальные годы эти двери по обыкновению были замурованы, но после расселения хозяева вернули историческую планировку.

