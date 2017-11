Što radi Vladimir Putin "kad ništa ne radi"?

Odnos prema kazalištu

Ruski predsjednik nikako nije ljubitelj gostovanja u zabavnim televizijskim emisijama u svojstvu headlinera, pa tako tijekom 18 godina koliko je na vlasti on nikada nije viđen ni u jednom takvom programu. Umjesto toga je predsjednikov društveni život uglavnom usredotočen na kazalište, pa će on, ako mora, za izlazak najčešće izabrati teatar.

Putin u Boljšom teatru. AFP AFP

Visoke goste on vodi u kazališta poznata u cijelom svijetu. Tako je 2000. godine na premijeru opere Sergeja Prokofjeva "Rat i mir" u Marijinskom teatru pozvao britanskog premijera Tonyja Blaira sa suprugom. U Boljšom teatru je na zajedničkom koncertu s Izraelskom operom bio u društvu s premijerom Benjaminom Netanjahuom. Tada je, između ostalog, u Boljšom postavljen Anton Čehov, i tu je predstavu Putin u cjelini pogledao. On je Čehova gledao i u drugim kazalištima u zemlji koja strancima nisu toliko poznata, poput, recimo, Sovremennik, Et Cetera ili MHT Čehov. Na neke je predstave želio doći ponovo, ali mu okolnosti to nisu dozvolile.

Recimo, predstavu "Nevolje zbog pameti" (klasičnu dramu Aleksandra Gribojedova) Putin je gledao u "Suvremenniku", a planirao je komad pogledati i u Malom teatru. Međutim, loža je ostala prazna - te večeri 19. prosinca 2016. godine ubijen je veleposlanik RF u Ankari Andrej Karlov. Predsjednik je Mali teatar posjetio četiri mjeseca kasnije, kada je gledao "Posljednju žrtvu" po drami Ostrovskog, također velikog ruskog klasika.

Glazba za predsjednika

AFP AFP

"Uvijek sam s ogromnim zadovoljstvom slušao, a i sada slušam popularnu klasičnu glazbu, kako europskih, tako i naših autora. Bach, Beethoven, Mozart, svakako... Zatim od naših skladatelja Rahmanjinov, pa Schubert u Lisztovoj obradi, izjavio je svojevremeno Putin. To je službeno predsjednikov ukus. Novinari, međutim, pišu i o njegovim neslužbenim glazbenim afinitetima.

Tako list "Sobesednik" otkriva da predsjednik ustvari više voli šansone, grupu "Ljube" (ruski rock), Grigorija Lepsa, sovjetsku filmsku glazbu, kao i disko glazbu iz vremena njegove mladosti (60-te i rane 70-te godine prošlog stoljeća), ali i romsku glazbu.

Recimo, ansambl "Ciganskij dvor" više je puta nastupao pred Putinom, ali i Georgeom W. Bushom, kada je bio u posjetu Rusiji. Tako su među štovateljima ovog glazbenog sastava na njegovoj službenoj stranici navedeni "najviši dužnosnici" i "šef države".

YouTube

Međutim, čini se da Putin istinski voli i klasiku. Provladino glasilo Komsomoljska pravda tvrdi da je Putinova omiljena pjevačica operna diva Anna Netrebko.

YouTube

Koje izložbe Putin posjećuje

U galerijama i muzejima predsjednik se viđa rjeđe, međutim, glavne godišnje događaje na likovnoj sceni on ipak ne propušta. Tako je u veljači ove godine posjetio Tretjakovsku galeriju, gdje je pogledao izložbe iz vatikanskih zbirki "Roma. Aeterna. Remek-djela Vatikanske pinakoteke" i "Remek-djela Bizanta". Tada je izložbu u roku od dva sata poželjelo pogledati te je karte kupilo 30 tisuća posjetitelja. Neka od postavljenih remek-djela nikada ranije nisu iznošena iz Vatikana, a u Rusiju su stigla zahvaljujući Putinovim pregovorima s papom Franjom prije dvije godine.

Putin na izložbi Valentina Serova. Reuters Reuters

U siječnju 2016. godine Putin je također u Tretjakovskoj galeriji posjetio još jednu veliku izložbu, retrospektivu Valentina Serova, s čijom organizacijom, pak, nije imao nikakve veze. Poslije toga su formirani redovi posjetitelja koji su do kasnih večernjih sati čekali da uđu u muzej. U jednom trenutku građani su čak iznijeli ulazna vrata, a rukovodstvo galerije je moralo obustaviti prodaju karata kako bi se izbjegle eventualne žrtve.

Kina i restorani

Moram priznati da u kina rijetko odlazim, ali dobre filmove volim, izjavio je Putin. Predsjedniku se najčešće prikazuju ruski domoljubni blockbusteri na zatvorenim projekcijama, a najsvježiji primjer je film "Saljut 7", posvećen operaciji spašavanja sovjetske orbitalne postaje, u kojem je polovica scena snimljena u bestežinskom stanju, što se dogodilo prvi put u povijesti kinematografije.

Dmitrij Astahov/TASS Dmitrij Astahov/TASS

A kada je riječ o restoranima, Putin ima omiljeni lokal u gotovo svakom ruskom gradu, premda se većina njih nalazi u Moskvi i Sankt-Peterburgu. U sjevernoj ruskoj prijestolnici to je brod-retoran ruske kuhinje "New Island", čiji je gost bio zajedno s bivšim njemačkim kancelarom, kao i restoran "Staraja tamožnja", koji se također svidio Bernadette Chirac.

U Moskvi za Putinove najdraže gostionice slove "Carskaj ohota" na Rubljovo-Uspenskoj autocesti, generalno popularno mjesto među ruskom političkom elitom, ili restoran ukrajinske kuhinje "Šinok". Tu je i restoran njemačke kuhinje i piva "Pivnuška", ugostiteljski objekt koji je na svojoj stranici postavio predsjednikovu fotografiju kako bi privukao goste.