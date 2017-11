Gdje možete probat najbolji boršč i najjaču votku? Naš vodič kroz najbolje ruske restorane u svijetu

Ruska kuhinja je vjerojatno popularnija van Rusije nego u Rusiji. Čak i u Moskvi tek nekoliko restorana poslužuje isključivo rusku hranu. Naravno, ruska kuhinja je više od votke i boršča, kavijara i piroški. Danas sve navedeno, a i više od toga, možete probati u cijelom svijetu, od Londona i Pariza, do New Yorka i Tokija.

MariVanna – New York i London

"Marija Ivanovna" ( skraćeno " MariVanna" ) je sinonim za rusku babušku ( baku ) i uvijek se asocira uz ukusnu domaću hranu - svježe napravljene blini ( palačinke ), pirožki i različite salate s majonezom, a to su samo neke od stvari koje možete naći u restoranu MariVanna !

S restoranima u Londonu, Los Angelesu, Washingtonu, New Yorku; MariVanna je jedno od najpopularnijih mjesta na svijetu kada je ruska kuhinja u pitanju. Mjesto je to gdje možete sresti slavne Ruse koji žive u inozemstvu ( kao npr. hokejaša Aleksandra Ovječkina kojeg su novinari Russia Beyond sreli u Washingtonu ), a uz odličnu hranu, možete se opustiti uz autentičnu rusku atmosferu s interijerom uređenim kao da posjećujete dom ruske bake.

Ruski samovar – New York

Ovaj legendarni restoran pojavio se u američkoj TV seriji Sex and the City, zahvaljujući njegovom suvlasniku, ruskom plesaču Mihailu Barišnjikovu, koji je glumio Aleksandra Petrovskog, umjetnika i Carrieinog ljubavnika. U seriji par pije vodku, jede krumpir s koprom, haringe, salatu od mesa i hladetinu ( holodjec na ruskom ) - sva jela koja se stvarno nalaze na meniju ovog restorana. Interijer je u pretežno crvenoj boji, te, kao što je Petrovski rekao u seriji "nažalost, to je ono što ljudi očekuju od Rusije". Osim toga, naravno, interijer ima i puno samovara.

Restoran je već dugo vremena omiljeno mjesto ruske emigracije, a otvorio ga je Roman Kaplan, ponajviše iz razloga kako bi ugostio i počastio svoje prijatelje. Kada se susreo s financijskim poteškoćama, zamolio je svoje sunarodnjake, nobelovca Josepha Brodskog i Mihaila Barišnjikovam da mu pomognu te su tako oni postali njegovi poslovni partneri.

ZIMA i Stolle – London

Nekada je u Londonu bilo na desetke ruskih restorana, no velik broj njih se nedavno zatvorio. No, još uvijek možete naći razne ruske hrane, od običnog boršča do luksuznog crnog kavijara u restoranima diljem grada. Neki od njih su NOVIKOV, MariVanna te mnogi drugi.

Prije nekoliko godina pojavio se novi restoran u Camdenu, koji nudi piroške s različitim punjenjima: meso, piletina, kupusm riba, gljive, luk; no uz navedena slana punjenja nudi i slatka. Možete probati i salatu Olivier, golubce ( jelo slično sarmi ) kao i druge zanimljive obroke.

Nekad popularan ruski restoran s francuskim šarmom, Jean-Jacques, sada je zatvoren. Ali, njegov podrumu u Sohou, ZIMA Russian Street Food and Bar, ima svoju vjernu publiku. Vodi ga uspješni ugostitelj, Aleksej Zimin, koji nudi različita jela; marinade, kisele krastavce, haringe s tartarskim umakom i kruškama i još puno toga.

Interijer podsjeća na "rjumočnaje", mjesta iz sovjetskog doba gdje ste mogli doći popiti votku "s nogu" i nešto usput prigristi. Uz 10 različitih vrsta votke, stanovnici Londona mogu probati i likere koji se rade od neobičnih kombinacija, kao što su komorač i estragon, hren i jabuka, brusnica i murraya, kao i jagoda i bosijak.

Café Pouchkine – Pariz

Andrey Dellos, vlasnik je i osnivač Café Pushkin, uspješnog restorana koji nudi ekskluzivnu aristokratsku rusku kuhinju u Moskvi, a otvorio je i brasserie ( vrsta francuskog restorana, po izboru jela sličan našim pivnicama koje uz pivo služe i jela ) istog imena u Parizu, kao i patisserie ( vrsta slastičarne u Francuskoj, gdje možete kupiti različite vrste slatkih proizvoda te peciva ), Pouchkinette. Ovo mjesto vas teleportira u 19. stoljeće i osjećate se kao pripadnik visokog društva u francusko-ruskom okruženju. Svi deserti su ukusni i izgledaju nevjerojatno. Uz piroške i medovik, meni se sastoji i od tematskih deserata, npr. tokom Uskrsa, na meniu možete naćiFabergéčokoladna jaja.

Roppongi Baikal i Rogovsky – Tokio

Goveđi butovi, blini ( palačinke ),okroška, haringa, peljmeni, te vrhunac ruske kuhinje - krumpir s piletinom i gljivama, pečen u loncu... Jeste ikada pomislili da ćete naći ovakav izbor ruske kuhinje u Tokiju?

Nazvan po jednom od najpoznatijih ruskih mjesta, Bajkalskom jezeru, u ovom restoranu možete blagdane provesti u ruskom stilu, pogotovo Novu godinu, Uskrs ( s pravim uskršnjim kolačima i jajima ) te Maslenicu ( uz palačinke ).

Još jedan ruski restoran u Tokiju otvorio je - Japanac, još davne 1951. i Rusi koji su ga posjetili kažu da je vrhunski. Interijer je bogato ukrašen i uključuje tradicionalne ruske rukotvorine: tradicionalno obojene pladnjeve, matrjoške i ostalo.

Pasternak i Datscha – Berlin

Berlin ima raznoliku ponudu ruskih restorana, a ovo mjesto je nazvnao po Borisu Pasternaku, ruskom dobitniku Nobelove nagrade, te autoru romana Doktor Živago. Koncept je zanimljiv, nude se jela pod nazivima "Proleterijat", "Inteligencija", peljmeni "Lenjingrad", piroške "Sibir" kao i druga jela iz Rusije i nekadašnjeg Sovjetskog Saveza; pa čak i neke fine židovske specijalitete. Još jedan razlog zašto preporučamo ovaj restoran je egzotični interijer stiliziran u stilu sovjetskih stanova.

Drugi restorani uključuju Café Gorki Park, and Datscha ( njemački izgovor riječi "dača" ). Naravno, dača je kuća za odmor gdje gradsko stanovništvo ide na odmor vikendima i često asocira na sretno djetinjstvo, u kojem se trčalo po dvorištu i kralo jabuke iz susjedova vrta. Ne preporučujemo vam da išta ukradete iz restorana Datscha, ali nemojte otići, a da ne probate soljanku ili govedinu "stroganov".

Sibiriaki Bugianen – Torino

Sumnjamo da će se vegetarijancima svidjeti ovo mjesto, ali u Sibiru ionako vjerojatno nema vegetarijanaca. Tako da, ako ste za mesne poslastice, provjerite Sibiriaki Bugianen. Porcije su zaista velike, ali uzmite u obzir da se restoran otvara tek u 19:30.

Ruski kutak s jastozima – Forte dei Marmi, Italija

Ako se nađete na godišnjem odmoru u Toskani, ne propustite priliku vidjeti kako bogati Rusi mogu jesti. Meni uključuje standardna ruska jela - blini, peljmeni i boršč. No, pošto se radi o restoranu uz more, svakako probajte ribu, jastoga i kavijar. Pogled je fantstičan! Nemojte zaboraviti da je veliki ruski pisac, Nikolaj Gogolj volio Italiju, te da je tamo napisao svoja najbolja djela.

El Cosaco i Rasputin – Madrid

Prevedeno "Kozak", El Coasaco je najstariji ruski restoran u Madridu, otvoren 1969. godine. Romanov grickalice, Saratovski losos i Čehovljeva patka - nazivi jela vam ostavljaju dojam da je kuhar bio inspiriran ruskom povijesti, kulturom i geografijom. Ne oklijevajte u naručivanju blini, golubaca i govedine stroganov. Probajte salatu koju ranije niste, te naravno, ne zaboravite votku, nude nekoliko vrsta iste.

"Rasputin" je često ime ruskih restorana diljem svijeta, te je, očito, naziv dobio o jednoj od najkontroverznijih osoba ruske povijesti. Restoran "Rasputin" u Madridu je zaista vrijedan posjeta. Ne iznenađuje, pošto restoran ima i malo španjolskog štiha ( sangrija sigurno nije tradicionalno rusko piće ), ali odličan dimljeni losos i staromodni interijer će vas navesti da se osjećate kao ruski trgovac koji je živio krajem 19. i početkom 20. stoljeća.

Ako ste na putu prema Buen Retiro Parku, ne propustiteGribok, za kojeg kažu da je jedan od najboljih ruskih restorana.

Berezka i Russian Nights – Sydney

Gdje drugdje probati rusku hranu ako ne u restoranu ruskog kluba? Prvo, u "Berezki" ćete biti okruženi sa izvornim govornicima ruskog jezika i možete naučiti kako se izgovara "seljodka" i "kulebjaka". Drugo, "babuška" konobarica vam donosi peljmeni s puno kiselog umaka sa strane. U studenom, restoran se otvara s novim kuharom, pa nas zanima s čim će nas iznenadit.

Još jedno mjesto sa salatama s majonezom te blinima, a koje je vrijedno posjeta u Sydneyu je restoran "Russian Nights". Usudite se probati holodjec te grickati kisele krastavce, te sve fino zaliti votkom.

Matrioshka, i Nevsky Russian Restaurant – Melbourne

"Matrioshka" je drugo ime često korišteno u nazivu restorana ruske kuhinje, te stoga nije iznenađenje što je specijaliziran u najpoznatijim ruskim jelima - blinima i kavijaru. Ostale stvari koje možete probati su kiseli kupus i čebureki ( ovi su uzbečki, prženi ). Oštrige nisu nešto što baš Rusi jedu, ali se nalaze ovdje na meniju, pa ih možda ne bi bilo loše probat nakon poznate salate, "haringa pod krznom".

"Nevsky" je dobio ime po najpoznatijoj peterburškoj ulici i nudi zaista impresivnu listu pića, a ovdje možete održati i tematske domjenke s ruskom kuhinjom. Za početak, ne propustite kisele gljive s lukom i salatu od cikle, oboje esencijalnog dijela svake ruske gozbe.

Red Square i Pravda Vodka bar – Toronto

U Kanadi živi puno govornika ruskog jezika, te je ovaj restoran vrlo popularan među njima. Za početak, probajte haringu i foršmak ( izrezana haringa ), a za svoje glavno jelo, probajte hrskavu kijevsku piletinu.

Želite probati "Russian Czar" ili "Red Army" votke? Ili kokte "Perestrojka"? Tada svakako provjerite ovaj bar. Nazvan po prvim komunističkim novinama, Pravda, ovaj restoran nudi interijer iz doba boljševičke revolucije - te pića nazvana po Trockom Marxu, te Engelsu. Meni će vam dati i neke povijesne lekcije. No, nemojte se napiti!

Nikolay – Beč

Nikolaj je popularno muško ime u Rusiji i ime posljednjeg ruskog cara. Uz to je i lanac restorana u Moskvi, koji se specijalizirao u piroškama s različitim punjenjima i zahvaljujući ruskim podizetnicima, navedeni restoran možete naći i u austrijskoj prijestolnici. Probajte kulinarske specijalitete koje ruske bake uglavnom kuhaju: kupus i jaja, gljive i krumpir, slatke pite od različitog bobičastog voća. Doručak je najbolji dio ponude i naša preporuka su ili pečena jaja ili palačinke.

Ako znate za neke ruske restorane van Rusije, koji su vam se svidjeli, a nismo ih spomenuli na našoj listi, pišite nam u komentarima!