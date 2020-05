"Vrijedi preseliti se u Rusiju!": Svjetske zvijezde koje uživaju u ruskoj kuhinji

Getty Images, Russia Beyond

Na što je spremna Milla Jovovich radi peljmena i gdje se u New Yorku okupljaju zvijezde koje uživaju u boršču?

Stranci su obično prilično sumnjičavi kada se radi o ruskim jelima, posebno ako su u pitanju holodec (vrsta hladetine) ili okroška (hladna juha od kiselih krastavaca). Američka rap pjevačica Azealia Banks čak je nedavno na Twitteru rusku kuhinju opisala kao "barbarsku" i "najgoru" od svega što je probala, izjavivši da voli samo palačinke s kavijarom i tortu medovik. Ali koje se strane zvijezde ne plaše ruske hrane, nego je čak obožavaju?

Sarah Jessica Parker: Na rusku klopu u Brighton Beach!

Jevgenij Odinokov/Sputnik Jevgenij Odinokov/Sputnik

Kiseli krastavci, marinirani kupus, peljmeni u buljonu – kako biste probali svu tu ljepotu, ova glumica preporučuje da odete na Brighton Beach, dio sovjetskih emigranata. "Brighton Beach je gozba za oči i želudac. Posebno restoran 'Vereničnaja' gdje vas hrana doslovno prenosi u srce Rusije, a osoblje i domaćini čine da se osjećate kao kod kuće", piše Parker na Instagramu, a kao dokaz objavljuje fotografiju svoje ruske večere.

A poslije posjeta Moskvi 2017. godine američka glumica je sa sobom donijela i čokolade "Aljonka" i "Babajevski".

Sarah nije jedina zvijezda koja posjećuje ruske restorane u New Yorku: tu dolaze i Rami Malek, Christina Hendricks i Linda Ramone.

Milla Jovovich: Zbog peljmena se vrijedi preseliti u Rusiju

ZUMA Press/Global Look Press ZUMA Press/Global Look Press

Holivudska glumica ne samo što odlično govori ruski, nego se i odlično razumije u nacionalnu rusku kuhinju. I više puta je rekla koliko uživa u njoj. Na press-konferenciji u Moskvi povodom premijere posljednjeg nastavka filma "Resident Evil" ona se čak našalila da bi se zbog peljmena vrijedilo preseliti u Rusiju. "Takve nigdje nećeš naći", rekla je ona na ruskom.

A njezin muž, redatelj Paul Anderson, izjavio je jednom prilikom da je najbolja torta na svijetu "Napoleon". Zar itko sumnja?

YouTube

Mila Kunis: Zna sve o haringi pod bundom

Getty Images Getty Images

Izgleda da Mila jednostavno obožava pričati Amerikancima o svojim omiljenim jelima ruske kuhinje. Posebno o haringi pod bundom. "Stvarno mislim da je preukusna", rekla je ona u emisiji Jimmyja Kimmela. "Ali želite li stvarno čuti što je to?" "Naravno, nastavi, Mila", potvrđuje voditelj. "Ima slojeve: haringa, mrkva, cikla, krumpir, majoneza... a jede se žlicom ili vilicom!" "A krekeri ne idu uz to? Je li to juha?" "Ne, kažem vam, stvarno je ukusno", objašnjava Mila, ali izgleda da nije dovoljno uvjerljiva.

A kad je bila u emisiji ruskog voditelja Ivana Urganta zajedno s kolegom Jamesom Francom, gledatelji su se oduševili kada se čuli kako se ona razumije u novogodišnje salate. Sudeći po Francovoj reakciji, i on će spremati jelo po tom receptu.

Ruskoj kuhinji Mila je privukla i druge kolege. Prilikom posjeta Moskvi ispostavilo se da se Justinu Timberlakeu jako svidio boršč. Mila je rekla da je probao i haringu pod bundom.

YouTube

Uzgred, među ljubitelje glavne slavenske juhe spada i britanska pjevačica Sophie Ellis-Bextor. "Nikad mi nije dosta boršča", napisala je ona na svom Instagramu.

Gérard Depardieu: Uz boršč ide i vino

Anton Novoderežkin/TASS Anton Novoderežkin/TASS

Još je 2014. godine francuski glumac s ruskim državljanstvom zajedno s kulinarskom stručnjakinjom Elenom Joly objavio knjigu "Ruska kuhinja s francuskim umakom” u kojoj su sakupljeni recepti tradicionalnih jela poznatih ljudi iz obje zemlje. Svakom receptu Depardieu dodaje preporuku za odgovarajuće vino. "Elena i ja smo napravili odličan boršč i druga jela – i sva ona idu uz vino", rekao je on u intervjuu za list "Komsomoljskaja pravda" i priznao da voli sve što je tradicionalno: "Ruska jela (borš, galuške) podsjećaju me na kuhinju moje bake. Jela koja se dugo kuhaju – to je ono što volim."