Glavni kuhar Kremlja o "zabranjenim" jelima na stolu poglavara države

"Sve ovisi o šefu države. Mogu reći da je Leonid Iljič Brežnjev, primjerice, volio divljač, konkretno patke iz lova u Zavidovu. One su se, naravno, provjeravale, no zbog sačme u njima se svejedno upozoravalo na oprez pri konzumaciji. Mihail Sergejevič Gorbačov nije mogao podnijeti divljač i nikada je nije jeo, nisu mu je niti nudili", odgovorio je Galkin na pitanje postoji li neka hrana koja je zabranjena i koja se nikada neće naći na predsjednikovom stolu.

Prema njegovim riječima, Gorbačov je znao pojesti pačji file ili puretinu, no to nikada nije bila divlja ptica, nego ona iz posebnog uzgoja.

"Boris Nikolajevič Jeljcin nije bio izbirljiv, no nije baš volio morske delikatese", dodao je Galkin.

Što se tiče Gorbačova, on je tijekom poslovnih putovanja u inozemstvu znao jesti plodove mora, no to se dogovaralo unaprijed, dok ih njegova supruga Raisa Maksimovna nikada nije jela, rekao je izvor.

"Vladimir Vladimirovič Putin - nema tu ničeg specijalnog, on voli ukusne kotlete, janjetinu, teletinu, komad ribe. U svakom slučaju, i oni su ljudi kao i mi", rekao je Galkin.