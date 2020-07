Kako je uvođenje restriktivnih mjera utjecalo na strane poduzetnike u Rusiji

Russia Beyond Hrvatska

Sammy Kotwani, Indija

Sammy Kotwani je u Moskvu iz Indije došao 1990. godine s 300 dolara u džepu i bez znanja ruskog jezika. Ipak, uspio je pokrenuti uspješan posao, tvrtku "Carski krojač", i sada odijeva rusku političku i kulturnu elitu. Otada je ušao na međunarodno tržište te pravi odijela za čelnike bivših sovjetskih republika.

Kad se virus pojavio u Kini, Kotwaniju je njegov poduzetnički instinkt rekao da bi situacija mogla biti ozbiljna: "Poslujem s Kinom i imam ured u Hong Kongu. Za koronavirus smo znali već u siječnju." Svoju je djecu vratio sa studija u Engleskoj, a od svog je doma napravio glavni ured i radionicu.

Njegova krojačka radnja već dva mjeseca ne prima narudžbe, nego se usredotočila na prilagodbu novim uvjetima rada, i to samo unutar Rusije. Kotwani je klijentima predstavio novu uslugu: održavanje odijela. Tvrdi da je jedini na svijetu koji nudi takvo što. Jednom u šest mjeseci Kotwani čisti i pegla odijela, našiva nove patentne zatvarače ili podstave te prilagođava odijela veličini vlasnika u slučaju gubitka kilograma ili debljanja (prilično bitna stvar nakon karantene). Usluga je potpuno besplatna, iako pokrivena inicijalno visokom cijenom odijela.

Sve se sada radi i izrađuje kod kuće. Ali odakle dolaze tkanine? Kotwani ih je prije uvođenja restriktivnih mjera u skladištu imao više od 100 000, uključujući i neke vrlo skupe. Začudo, pandemija nije utjecala na njegove zalihe. Međunarodni zračni prijevoz tereta se nastavio, tako da tkanine i dalje naručuje iz Engleske i Italije preko DHL-a i UPS-a.

Ruska je vlada tijekom pandemije svim poduzetnicima ponudila beskamatni kredit od 12 000 rubalja (oko 170 dolara) po zaposleniku, što je Kotwani iskoristio. Osim toga, najmodavac poslovnog prostora u kojem se nalazi njegov studio pristao je u ovom razdoblju smanjiti najamninu za 50%.

Nakon 30 godina rada, Sammy nema namjeru napustiti Rusiju. "Moj će posao zahvaljujući karanteni procvjetati", optimistično o budućnosti govori Sammy. "Ljudi su već umorni od nošenja maski. Koliko će to još trajati? Kad restriktivne mjere prestanu, mislim da će sve biti u redu."

John Kopiski, Engleska

Gospodin Kopiski traži da ga se zove na ruski način - imenom i patronimom, tj. John Ianovič. Izgleda prije kao Ded Moroz (ruski Djed Mraz), nego ukočeni Englez. I njegove su vrijednosti bliže ruskoj duši - obiteljsko i duhovno bogatstvo umjesto onog materijalnog.

John je prije dvadeset i pet godina kupio nekadašnje kolektivno poljoprivredno gospodarstvo u gradu Petuški u Vladimirskoj oblasti (proslavljenom u čuvenoj knjizi "Moskva-Petuški" pisca i satiričara Venedikta Jerofejeva). Prije nekoliko se godina odlučio okušati u agroturizmu, potpuno novom tipu biznisa u Rusiji. Osnovao je mljekarsku farmu s postrojenjem za proizvodnju sira, a uz to i hotel s 20-30 soba i restoran. Lokalci su u početku mislili da se radi o seoskom odmaralištu nekog oligarha.

Hotel i restoran su za vrijeme karantene morali zatvoriti, no količina posla koja se mora obaviti na mljekarskoj farmi nije se smanjila. John je na početku pandemije imao 4000 krava koje s ljubavlju zove "ženama". On smatra da krave treba zaštititi od stresa, baš kao ljude. Što su životni uvjeti bolji, to je viša kvaliteta mlijeka koje proizvode.

"Prodaja hrane je pala za 30%, jer je nekoliko trgovina u Moskvi zatvoreno, posebno u velikim trgovačkim centrima." Internetska prodaja je blago porasla, ali uglavnom u Moskvi, a isporučivanje proizvoda u Moskvu iz Vladimirske oblasti nije isplativo.

John priznaje da ima svoje vlastito viđenje virusa: "Svake godine imamo gripu. Ove je godina samo nešto gora nego inače. Jasno, slušali smo savjete vlade i predsjednika, no smatramo da je ovdje više riječ o politici nego o pandemiji."

John je religiozan čovjek, polaže vjeru u Boga i vjeruje da situacija s koronavirusom u Rusiji nije isključivo crna, premda se radi o teškoj lekciji. I premda smatra da je "kapitalizam bankrotirao", njegovoj obitelji nikada neće ponestati osnovnih stvari: mlijeka, kruha i mesa.

Cijelu epizodu (na ruskom) pogledajte ovdje.