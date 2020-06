Strani brendovi koji se zbog bolje zarade pretvaraju da su ruski

Votka, kavijar i čaj – svi su navikli ove proizvode smatrati tradicionalno ruskim. Ispostavlja se da postoje strane kompanije koje svoje proizvode plasiraju kao ruske, premda u Rusiji nitko za njih nije ni čuo.

Votka za svačiji ukus

Legion Media Legion Media

Votka je vjerojatno glavni alkoholni napitak koji se asocira s Rusijom. U njemačkim supermarketima možete naći votku Rachmaninoff, koja je ime dobila po ruskom skladatelju, kao i votku Putinoff, no ovi proizvodi nemaju nikakve veze s Rusijom.

Bruce The Deus (CC BY-SA 4.0) Bruce The Deus (CC BY-SA 4.0)

Ovi brendovi su proizvodi prodavaonice Lidl i prave se u Njemačkoj. Za razliku od njih, njemačka votka Gorbatschow ipak ima nekakve ruske korijene. Ovaj brend je u Berlinu 1921. godine stvorio ruski emigrant Leonid Gorbačov, koji je zemlju napustio zbog Oktobarske revolucije, premda odavno pripada njemačkoj korporaciji Dr. Oetker.

Legion Media Legion Media

U američkim se prodavaonicama na policama s alkoholnim pićima nalaze jeftine votke Popov i Kamchatka, koje se prave u Kentuckyju. Rusi nemaju visoko mišljenje o ovim brendovima, posebno ujutro nakon zabave.

Legion Media Legion Media

Ruski napici iz Njemačke

U Rusiji postoji veliki izbor fermentiranih mliječnih proizvoda, no u inozemstvu se može praktički sresti samo kefir i to lokalne proizvodnje. U Njemačkoj, na primjer, kefir prodaju pod nazivom Kalinka i to s pravoslavnom crkvom na etiketi.

Legion Media Legion Media

Za razliku od tradicionalnog ruskog kefira, njemački se proizvodi s različitim ukusima, kao voćni jogurt: s malinom, limunom, jagodom. Pritom oni imaju samo 1,5% mliječne masti (dok kefir u Rusiji ima 3,2% masnoće).

Osim kefira, u Njemačkoj se proizvode energetski kokteli i likeri pod brendom Russian Power. Na pakiranjima s ovim napitkom prikazani su bogatir i ruska zastava. "O ruskim bogatirima ispredale su se legende, od ruske vojske strahovali su protivnici. Nitko nije mogao odgonetnuti tajnu ruskog duha"- navodi se na stranici ove kompanije. Kokteli se prodaju u mnogim zemljama, uključujući i Rusiju.

Legion Media Legion Media

U Rusiji nepoznati "ruski čaj"

Jedan od raširenih stereotipa je da Rusi vole piti čaj s limunom. Međutim, na neki je način to i točno. Samo što se u Rusiji limun služi posebno uz čaj. Zato se u europskim supermarketima može kupiti "ruski" čaj poznatih kompanija Lipton i Twinings. Ta vrsta čaja se naziva Russian Earl Grey. To je čaj u vrećicama s bergamotom i limunom.

Ricardo Franke, Ronald van der Graaf/flickr.com Ricardo Franke, Ronald van der Graaf/flickr.com

Osim toga, postoji i Russian Caravan, crni čaj s aromom logorske vatre (aluzija na logorske vatre ruskih trgovaca koji su čaj prevozili iz Kine u Europu), kao i elitni brend Kusmi, koji su osnovali potomci ruskih emigranata, a vlasništvo je američke kompanije.

Javna domena Javna domena

Legion Media Legion Media

"Doktorska" kobasica u europskim prodavaonicama

Praktički u svakom manje-više velikom europskom gradu postoji prodavaonica ruskih proizvoda. Tu možete kupiti peljmene, heljdu, zefir (vrsta puslica) i druge proizvode za kojima pate ruski emigranti. Međutim, ne stiže sve što se tamo prodaje iz Rusije. Kao prvo, to je vrlo skupo, a kao drugo, neki proizvodi su kvarljivi. Najčešće se to odnosi na mesne prerađevine.

Lackmann GmbH Lackmann GmbH

I zato se mnogi "ruski" proizvodi prave u toj istoj zemlji gdje se i prodaju, čak imaju etikete na ćirilici: salama "Berjoska", "Doktorska" kobasica i sl.