Ima li Rusija koristi od trgovinskog rata između Amerike i Kine?

Kraj srpnja Moskvi je donio dobre vesti: Kina je ukinula sva ograničenja na uvoz soje iz Rusije. Kremlj smatra da je ova odluka "ogroman korak naprijed", s obzirom da je Peking dugo ograničavao uvoz ruskih poljoprivrednih proizvoda.



Mediji su požurili kako bi ovu odluku povezali s aktualnim zastojem u gospodarskim odnosima između Kine i Amerike, koja je posljednjih godina bila jedan od najvećih opskrbljivača Kine sojom. Prema podacima Međunarodnog trgovinskog centra, trgovina sojom između Kine i SAD 2014. godine je dosegla vrijednost od 16,3 milijardi dolara, dok je prošle godine pala na samo 7 milijardi. Pritom je Brazil i dalje najveći izvoznik soje u Kinu (28,8 milijardi dolara). Što se tiče Rusije, ona je 2018. godine u Kinu izvezla soju u vrijednosti od samo 257,4 milijuna dolara.



Međutim, je li trgovinski rat između Amerike i Kine zaista ima veze sa novim mogućnostima za ruske proizvođače soje? I je li Rusija stvarno ima koristi od ovog ekonomskog sukoba?

Poslovanje kao i obično

Mogli bismo pomisliti da će ekonomski zastoj u odnosima između SAD i Kine otvoriti nove mogućnosti za ruski izvoz (npr. za izvoz svinjetine), ali u praksi kineska potražnja je tako velika da čak i kada bi se cjelokupna ruska proizvodnja svinjetine fokusirala samo na kineske potrebe, ne bi ih mogla zadovoljiti, kaže Oleg Remiga, načelnik odjela za Kinu u Moskovskoj školi za menadžment "Skolkovo".



"Situacija je slična i s izvozom soje. Došlo je do očiglednog porasta izvoza poljoprivrednih proizvoda iz Rusije za Kinu zahvaljujući kineskim regulatornim tijelima, ali ovaj proces je počeo prije američko-kineskog trgovinskog rata", objašnjava, dodajući da je to više posljedica ruskih i kineskih napora da unaprijede odnose.

Ruske vlasti su više puta isticale da trgovinski rat između Kine i Amerike nije dobar za razvoj ruske ekonomije. "Naša trgovinska razmjena s Kinom dosegla je prošle godine 108 milijardi dolara i planiramo ovu brojku podignuti na 200 milijardi. I to nema nikakve veze s bilo kakvim ograničenjima i trgovinskim ratovima", izjavio je u lipnju ruski ministar financija, Anton Siluanov. "Moramo plasirati naše proizvode nezavisno od toga da li je u toku trgovinski rat ili ne."



Kineski stručnjaci zastupaju isti stav. Kina i Rusija intenzivno rade na unaprijeđenju bilaterarnih odnosa, jer je to korisno objema stranama, a ne zato što postoji zahlađenje u odnosima s nekim drugim zemljama, objasnio je Li Junghuej, zamjenik direktora Instituta za ruske, istočnoeuropske i srednjoazijske studije Kineske akademije društvenih znanosti.

Onda, je li to znači da imamo više mogućnosti ili više problema?

Također bi bilo pogrešno reći da će američki negativan odnos prema kineskim kompanijama kao što je Huawei potaknuti aktivnost ovih kompanija na ruskom tržištu. "Huawei ili Xiaomi su, npr. već neko vrijeme aktivne na ruskom tržištu. Zahvaljujući dobrim marketinškim i razvojnim strategijama Huawei zauzima prvo mjesto među proizvođačima pametnih telefona u Rusiji", kaže Remiga. On objašnjava da su prvenstvo ekonomski čimbenici, kao što su pristupačna cijena i solidna kvaliteta, zaslužni za uspjeh ove kompanije na ruskom tržištu, a ne trgovinski rat između Kine i SAD-a.



Osim toga, on vjeruje da ekonomski zastoj između dvije sile može zapravo nanijeti štetu položaju Huawei-ja u Rusiji. "Google je odlučio da na pametni telefon kompanije Huawei ne instalira operativni sustav Android, što može dovesti do pada prodaje ovih telefona, jer su mnogi korisnici navikli na Android", objašnjava stručnjak. "Rat u bilo kojoj formi gospodarstvu i poslovanju pravi veće probleme nego što otvara mogućnosti."